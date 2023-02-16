Правкомиссия одобрила продажу фабрик IKEA петербургскому и сыктывкарскому предприятиям

Правительственная комиссия одобрила продажу заводов IKEA в России производителю кухонных столешниц АО «Слотекс» (Санкт-Петербург) и изготовителю пиломатериалов ООО «Лузалес» (Сыктывкар).

Об этом сообщили в Минпромторге, передает «Интерфакс». Уточняется, что решение было принято накануне, 15 февраля. Сумма и параметры сделки не раскрываются, однако известно, что после продажи фабрики продолжат работать, а их продукция будет доступна в российских розничных сетях.

Производственные активы IKEA — это фабрика в Тихвине (Ленинградская область), а также заводы в Великом Новгороде и пгт. Красная Поляна (Кировская область). Среди претендентов на их покупку фигурировали в том числе АФК «Система», «Твой дом» и Hoff.

В отчете за прошлый год IKEA указала, что намерена завершить продажу четырех заводов в России в начале 2023 года.

ООО «Лузалес» является одним из ведущих лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий Коми, указывается на сайте основанной в 1999 году компании.

«Слотекс» присутствует на рынке с 1990 года, компания разрабатывает и производит декоративный пластик, мебельные комплектующие и интерьерно-отделочные материалы.

В России у IKEA работали 14 магазинов в торговых центрах «Мега», несколько точек городского формата «ИКЕА Сити», а также дизайн-студии. В 2021 финансовом году (с сентября 202-го по август 2021-го) компания нарастила продажи в РФ на 31%. Выручка ООО «Икеа Дом» по РСБУ в 2020 календарном году выросла на 6,7%, до 123,1 млрд руб.