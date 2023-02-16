РФ будет исполнять предоставленные в зарубежной валюте обязательства по госгарантиям в рублях

Россия намерена исполнять все обязательства по государственным гарантиям, предоставленным в иностранной валюте, в рублях.

Об этом говорится в подготовленном Министерством финансов проекте президентского указа, опубликованном в базе данных проектов нормативных актов.

Уточняется, что речь идет об обязательствах как перед отечественными, так и перед зарубежными компаниями и физлицами, а также перед государствами и международными организациями.

В пояснительной записке к документу указывается, что решение разработано на фоне текущей геополитической ситуации, в которой возможности исполнения госгарантий Россией в иностранной валюте «значительно ограничены и непредсказуемы».

Требуемая к уплате сумма обязательств, выраженных в иностранной валюте, должна будет указываться ее бенефициаром в рублях по курсу ЦБ, говорится в проекте указа. Средства будут переводиться на банковский счет бенефициара либо на банковский счет третьего лица, открытые в российской валюте.

Требования об исполнении обязательств по госгарантиям в зарубежной валюте удовлетворяться не будут, подчеркивается в документе.

Отмечается, что указ вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на выданные до его подписания госгарантии.