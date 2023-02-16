«Роскосмосу» потребуется до пяти лет для полного импортозамещения аппаратуры на спутниках

Российской космической отрасли потребуется до пяти лет, чтобы полностью заменить иностранную бортовую аппаратуру на отечественных спутниках.

Об этом в ходе конференции Satellite Russia 2023 заявил советник генерального директора «Роскосмоса» Николай Севостьянов, передает «Интерфакс».

«Надо года два, чтобы выйти на полностью отечественную линейку. Чтобы создать этот прибор надо года два, документация плюс экспериментальная отработка, потом использование в спутнике, то есть еще три года», — рассказал Севостьянов.

Советник гендиректора госкорпорации пояснил, что главными вопросами являются инвестиции в соответствующие разработки и организационные моменты.

В конце января глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что из-за санкций, предусматривающих запрет на поставку в Россию микроэлектроники, РФ договорилась с Китаем о закупке комплектующих для ракетно-космической техники. Российские специалисты планируют обсудить с коллегами из КНР обмен компетенциями в спутниковой сфере, отмечает агентство.

В октябре 2022 года Борисов заявил, что отечественная космическая отрасль должна выйти на конвейерное производство спутников. Оптимальный темп — один аппарат в сутки, уточнил глава госкорпорации.

В минувшую пятницу, 10 февраля, глава «Роскосмоса» сказал, что РФ должна производить к 2025 году 250 спутников ежегодно. Также он сообщил о новом рекорде: с октября 2018 года госкорпорация выполнила 100 безаварийных пусков космических ракет подряд. «В истории современной России такой показатель достигнут впервые», — подчеркнул Борисов.