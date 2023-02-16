Россия сократила вложения в госдолг США более чем в три раза

Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в декабре 2022 года сократился в 3,3 раза по сравнению с ноябрем и составил $629 млн. Как следует из отчета Минфина США, на долгосрочные облигации пришлось $104 млн, на краткосрочные — $525 млн.

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В ноябре вложения РФ в ценные бумаги США были на уровне $2,092 млрд, в октябре — $2,034 млрд, в сентябре — $2,015 млрд.

В декабре прошлого года вырос объем российских вложений в долгосрочные облигации США — с $80 млн до $104 млн, при этом краткосрочные облигации в российском портфеле уменьшились почти вчетверо — с $2,012 млрд до $525 млн.

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США в декабре осталась Япония (около $1,07 трлн против $1,08 трлн в ноябре). На втором месте — Китай с $867,1 млрд ($870,2 млрд в ноябре), на третьем — Великобритания с $654,5 млрд ($645,8 млрд в ноябре).

