Российские депутаты направили в ООН обращение по диверсиям на «Северных потоках»

Госдума приняла обращение к ООН с призывом инициировать международное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом пишет «РИА Новости».

«Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации обращаются к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с предложением инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии», — говорится в документе.

Ранее законопроект по обращению в ООН с предложением провести безотлагательное международное расследование взрывов на «Северных потоках» внес в нижнюю палату росийского парламента Комитет Госдумы по международным делам.

На минувшей неделе лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал результаты своего расследования взрывов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», произошедших 26 сентября. По его словам, летом 2022 года американские водолазы во время учений НАТО в Балтийском море подложили взрывчатку под трубопроводы, а осенью ее активировали представители Норвегии. В материале утверждается, что президент США Джо Байден обсуждал идею с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном более девяти месяцев.