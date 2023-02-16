Рубль дешевеет из последних сил

Российский рынок акций продолжил снижение вчера на вечерних торгах, но нисходящий импульс стал затихать. Причин этому было несколько.
После двухдневных распродаж российский рынок акций начал отскок. Если вчера не было ни одной выросшей бумаги, то сегодня с утра нет ни одной дешевеющей. Этого не скажешь о рубле, но и направление его динамики может измениться.
Российский рынок акций продолжил снижение вчера на вечерних торгах, но нисходящий импульс стал затихать. Причин этому было несколько.
Реклама