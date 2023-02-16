Рубль дешевеет из последних сил

Борис Соловьев

обозреватель Expert.ru

16 февраля 2023, 13:49

После двухдневных распродаж российский рынок акций начал отскок. Если вчера не было ни одной выросшей бумаги, то сегодня с утра нет ни одной дешевеющей. Этого не скажешь о рубле, но и направление его динамики может измениться.

Коллаж: Тамара Ларина

Слева — «кристалл законодательной власти»