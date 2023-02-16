«Кристалл» займет на выпивку

Сегодняшний день ознаменовался двумя значимыми событиями на отечественном рынке напитков. Одно из них связано со ставшим в последнее время редким для России в силу непростой экономической ситуации явлением — выходом на публичный долговой рынок. Другое — с успешной реализацией очередного проекта в области импортозамещения.

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КЛВЗ привлекает дополнительные инвестиции в производство

ООО «Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ) официально заявило в четверг о том, что планирует в первой декаде марта запустить сбор заявок инвесторов на приобретение дебютного 3-летнего выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей (номинал 1 бумаги — 1 000 рублей) с ежеквартальным купоном. В компании объяснили выход на публичный долговой рынок в текущий момент тем, что придерживаются собственной стратегии развития. В КЛВЗ не отказываются от планов стать одним из крупных федеральных игроков на рынке алкоголя.

Компания заявила индикативную доходность выпуска в диапазоне от 14.0% до 14.2% годовых. «По займу предусмотрена амортизация равными долями – 25% ежеквартально, начиная с третьего года (в даты уплаты 9-12-го купонов). Дебютный выпуск — первый этап программы облигаций КЛВЗ объемом до 10 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в январе», — сообщили «Эксперту» в пресс-службе КЛВЗ.

По мнению представителей компании, прогнозная финансовая модель КЛВЗ отражает способность компании обеспечить уверенное обслуживание долга на протяжении всего срока выпуска облигаций. Текущая долговая нагрузка компании находится на умеренно низком уровне, а темпы роста бизнеса значительно превышают среднерыночные показатели. Напомним, что рейтинговое агентство «Эксперт РА» в четвертом квартале 2022 года присвоило ООО «КЛВЗ Кристалл» рейтинг кредитоспособности на уровне ruB+, прогноз — стабильный.

«Сейчас “Кристалл” в своем сегменте является одним из лидеров на рынке Калужской области, но у нас есть серьезные планы по превращению в крупного федерального производителя. Наша стратегия базируется на трех главных целях. Первая — это ориентация на отечественного потребителя (99% наших продаж приходится на внутренний рынок). Вторая — замещение ушедших импортных брендов: травяных ликеров, которые мы уже выпускаем, и дистиллятов, к которым относятся виски, коньяк, бренд, ром. Третья цель — индивидуальный подход к формированию продуктовой линейки: максимально гибкий маркетинг на локальных рынках, уход от классической концепции “brand power”. Конечно же, для достижения всех стратегических целей необходимо диверсифицировать портфель заимствований КЛВЗ и привлечь дополнительные средства для инвестиций в производство. Именно поэтому выход на рынок облигаций является для нас новым важнейшим этапом развития бизнеса», — прокомментировал владелец КЛВЗ Павел Победкин дебют компании на публичном долговом рынке.

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«Очаково» добавляет вкусов коле

Между тем, в пивобезалкогольном сегменте рынка напитков также есть небезынтересные новости. АО МПБК «Очаково» первым из российских производителе выпустил два новых вкуса колы — CoolCola Vanilla и CoolCola Cherry. С выходом новинок общее количество так называемых SKU (единиц складского учета) CoolCola достигнет 32, что является наибольшим показателем среди отечественных производителей, конкурирующих за нишу, освобожденную популярным в предыдущие годы американским производителем.

«Нашей задачей было не просто максимально точно повторить вкусовые качества ранее популярных напитков, мы сосредоточились на выборе качественных ингредиентов. Тщательно отбирали поставщиков. Я уверен, что потребители по достоинству оценят новые вкусы CoolCola. Для этого мы проделали огромную работу, подобрали качественные ингредиенты, нашли экстракт с наиболее деликатной итальянской ванилью и сок соответствующей высоким вкусовым характеристикам вишни сорта Эрди Ботермо», — указал генеральный директор «Очаково» Юрий Антонов.

Выпускать CoolCola Vanilla и CoolCola Cherry будут в Москве, Краснодаре и Пензе — на головном заводе и в двух филиалах «Очаково». «В рознице новинки появятся в нескольких форматах – в банке 0,33л, а также в ПЭТ-бутылках объемом 0,5, 1л и 1,5л. На данный момент уже достигнуты договорённости с ведущими прогрессивными федеральными сетями о вводе новинок в ассортиментную матрицу. Идёт активное построение дистрибуции, а также выставление продукта в фирменной сети “Очаково” во всех регионах присутствия торговых точек», — уточнили «Эксперту» в пресс-службе компании.

Остается напомнить, что в августе 2022 года «Очаково» сообщала об увеличении возможностей по розливу CoolCola, Fancy и Street до 125 млн декалитров в год с целью замещения объемов недавнего лидера категории.

По данным NielsenIQ, в 2022 году Cool Cola и Street от «Очаково» вошли в лидеры рейтинга наиболее быстрорастущих брендов российского рынка в категории «газированные напитки». Прошлый год для предприятия вообще стал рекордным по масштабам проведённых рекламных кампаний и широкому спектру инструментов, непосредственно задействованных в продвижении бренда CoolCola, на который, очевидно, делается немаленькая ставка.