Возможным покупателем сети Subway назвали компанию, основанную бывшим топ-менеджером Burger King

Компания Subway, управляющая примерно 37 тыс. предприятий фастфуда более чем в 100 странах, официально выставлена на продажу.

Об этом говорится в сообщении компании, передает «Интерфакс». Конкретные сроки сеть не называет; как отмечается, пока вообще нет уверенности в том, что продажа состоится. В качестве консультанта выступает J.P. Morgan.

Как напоминает издание Retail Detail, акционеры сети планируют продать ее примерно за $10 млрд. В настоящий момент гендиректором Subway является бывший топ-менеджер Burger King Джон Чидси, под чьим руководством была основана новая холдинговая компания Restaurant Brands. Именно этот холдинг называют будущим владельцем Subway.

Отмечается, Subway и Restaurant Brands уже вели переговоры о поглощении в 2021 году, но не сумели достигнуть договоренностей по вопросу цены активов.

Новости о возможной продаже Subway появились в прошлом месяце, однако в самой компании отказались их комментировать.

В руководстве сети заявляли, что в прошлом году результаты Subway стали рекордными.

Subway развивает рестораны по франшизе, это крупнейшая в США сеть фастфуда по числу точек. Сопоставимые продажи Subway в третьем квартале 2022 года увеличились на 8,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Количество предприятий сети по всему миру превышает 44 тыс.

Сеть Subway в РФ является третьей по числу точек в Европе после Великобритании и Германии и включает 550 заведений в 122 городах, указывается на российском сайте компании. Первый ресторан в России открылся в 1994 году в Санкт-Петербурге.