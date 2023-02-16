В отличие от предыдущих двух дней, когда инвесторы сбрасывали абсолютно все бумаги, сегодня на рынке акций появились робкие покупатели. Спросом пользовались бумаги, на которые в наименьшей степени распространится возможное резкое ухудшение геополитической ситуации, или по которым появились позитивные новости. Среди последних стоит отметить «Аэрофлот».
Скромное обаяние «Аэрофлота» и громкие победы «Победы»
Индекс Мосбиржи не смог развить утренний отскок, ближе к полудню начал снижаться и по итогам дня потерял 0,2%. При этом инвесторы возобновили «покупку новостей», что вывело акции «Аэрофлота» в число лидеров роста.
Коллаж: Тамара Ларина
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