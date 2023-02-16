Финансовые рынки Фондовый рынок Аэрофлот

Скромное обаяние «Аэрофлота» и громкие победы «Победы»

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
16 февраля 2023, 19:56

Индекс Мосбиржи не смог развить утренний отскок, ближе к полудню начал снижаться и по итогам дня потерял 0,2%. При этом инвесторы возобновили «покупку новостей», что вывело акции «Аэрофлота» в число лидеров роста.

Коллаж: Тамара Ларина