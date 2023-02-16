Скромное обаяние «Аэрофлота» и громкие победы «Победы»

В отличие от предыдущих двух дней, когда инвесторы сбрасывали абсолютно все бумаги, сегодня на рынке акций появились робкие покупатели. Спросом пользовались бумаги, на которые в наименьшей степени распространится возможное резкое ухудшение геополитической ситуации, или по которым появились позитивные новости. Среди последних стоит отметить «Аэрофлот».

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