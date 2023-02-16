СМИ: украинский конфликт опустошил запасы оружия в странах НАТО

Из государств-членов НАТО всё чаще поступают сигналы о том, что, израсходовав свои запасы советской и российской техники они обнаружили, что больше не могут оперативно обеспечивать Киев вооружениями западного образца.

Об этом говорится в статье издания Financial Times. По мнению авторов публикации, проблема заключается в обнаружившейся неготовности европейского ВПК.

«Год военного конфликта на Украине опустошил европейские арсеналы, – отмечают журналисты. – Во многих столицах генералы информируют министров обороны о том, что почти ничего не осталось. Склады и свалки пусты.

При этом отмечается, что министры обороны стран НАТО всерьёз задаются вопросом, как долго и чем они могут поддерживать необходимый уровень поддержки «незалежной».

Решения о поставках новых видов вооружений из стран Запада встречают с помпой, но за ними следуют недели и месяцы задержек, так как все понимают, какой объем ремонта им потребуется. Кроме того, как подчёркивает Financial Times, ко второму году спецоперации выяснилось, что ВПК России уже давно включился в решение соответствующих задач, в то время как европейский лишь в начале процесса активизации своей работы.

Как ранее писал «Эксперт», спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что, если США и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным российским городам, это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия.

Кроме того, он также считает, что члены Конгресса, депутаты бундестага, Национального собрания Франции и других европейских парламентов должны «осознать ответственность перед человечеством» и не допустить трагедии мирового масштаба.