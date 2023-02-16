ЦБ назвал причину резкого сокращения международных резервов РФ

Международные резервы РФ на 10 февраля составили $589млрд, за неделю они сократились на 2% или $12 млрд, сообщается на сайте Банка России. Из комментария регулятора следует, что изменения произошли в результате отрицательной переоценки и операций, проводимых в рамках бюджетного правила.

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«Объем международных резервов по состоянию на 10 февраля составил 589 млрд долларов США, сократившись за неделю на 12 млрд долларов США, или на 2%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила», — говорится в комментарии ЦБ.

По состоянию на 3 февраля международные резервы РФ оценивались в $601 млрд.

Золотовалютный запас России на 1 января 2023 года составил $581,989 млрд. За прошлый год его объем снизился на $48,638 млрд (с $630,627 млрд на 1 января 2022 года). Исторического максимума в $643,2 млрд резервы РФ достигли 18 февраля 2022 года, однако уже 25 февраля их объем упал до $629,4 млрд, а 4 марта — до $608,9 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

