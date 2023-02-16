ЦБ сообщил об изменениях в структуре валютных сбережений россиян

В условиях высоких санкционных рисков, в том числе связанных с «токсичными» валютами, россияне в прошлом году пересмотрели валютную структуру своих сбережений. Сократились вложения в иностранные ценные бумаги (с 1,704 трлн рублей до 1,175 трлн) и объемы валютных депозитов в банках-резидентах (с 6,79 трлн рублей до 3, 877 трлн). При этом увеличились объемы наличной валюты (с 6,327 трлн рублей до 6,691 трлн) и почти втрое выросли объемы переводов физлиц в банки-нерезиденты: с 2,272 трлн до 6,630 трлн рублей, сообщает ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков».

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«Даже с учетом роста переводов средств в иностранные юрисдикции валютизация сбережений граждан в течение 2022 года сократилась на 1,6%, без учета переводов сокращение составило 8,4%. Структура валютных счетов и вкладов в российских банках также претерпела изменения. Доля юаня в структуре валютных накоплений достигла 11%», — следует из обзора ЦБ.

По данным регулятора, доля юаня в депозитах россиян начала расти с июня прошлого года, а особенно заметно — в последнем квартале. На 1 января 2023 года в валютных сбережениях физлиц доминировал по-прежнему доллар (68%), на втором месте — евро (19%), на третьем — юань (11%).