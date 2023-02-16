Ты мой герой – концерты просвещённые Дню защитника отечества

Зрителей ждет яркая концертная программа, погружающая в многовековую историю нашего государства и повествующая о героизме, мужестве и силе духа не только воинов, но и всего русского народа, чей век выпал на военное время.

Песни о любви, дружбе, человеческих ценностях, справедливости, чести и вере, рожденные войной, гармонично дополнятся стихами российского поэта, народного артиста России Ильи Резника, который написал их специально для данного концерта.

Композиции с глубоким смыслом и проникновенными текстами, а также песни о войне в новых музыкальных аранжировках исполнят: Лев Лещенко, Лариса Долина, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Николай Носков, Пелагея, Зара, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Денис Майданов, SOPRANO Турецкого, Жасмин, группа «Земляне», Нина Шацкая, Валентина Бирюкова, Егор Бероев, Анастасия Спиридонова, ансамбль песни и пляски Российской Армии им. Александрова и другие.

Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра «Крокус Сити Холл». Дирижер – заслуженный артист России, Феликс Арановский.

23 февраля, в День защитника Отечества, заслуженный артист России, автор-исполнитель Денис Майданов выступит с концертом «Победа Zа нами!» на сцене Vegas City Hall.

Традиционный февральский концерт наполнится не только любимыми композициями слушателей и легендарными хитами исполнителя, но и новыми песнями из юбилейного 10-го альбома артиста «Победа Zа нами!», выход которого приурочен к этому концерту. Концерты Майданова – это всегда живой звук, неудержимый драйв, искренние и проникновенные авторские песни Дениса о любви и семье, силе духа и мужестве, благородстве и, конечно, незыблемых принципах русских солдат, защищающих свою Родину.