МИД Китая призвал привлечь к ответственности виновных в подрыве «Северных потоков»

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь прокомментировал заявления американского журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков».

По его словам, после озвученной информации, западные СМИ «впали в афазию» (нарушение речи, которое может включать в себя проблемы с восприятием и выражением речи), передаёт сайт газеты «Московский комсомолец».

«После того как был опубликован отчёт о новом подробном расследовании Херша, западные СМИ, которые всегда пропагандировали свободу, профессионализм и беспристрастность, впали в коллективную афазию», – заявил он во время брифинга с журналистами.

При этом дипломат подчеркнул, что взрывы на газопроводе оказали негативное влияние на глобальный энергетический рынок. В этой связи представитель МИД КНР призвал провести объективное и беспристрастное расследование инцидента и привлечь всех виновных к ответственности.

Как ранее писал «Эксперт», в Кремле заявили, что расследование американского журналиста Херша по «Северным потокам» ещё раз показывает необходимость открытого международного следствия и наказания виновных. По словам представителя Кремля Дмитрий Пескова, оставлять это без раскрытия виновных и без их наказания нельзя.

Напомним, 8 февраля известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на своем сайте опубликовал статью, в которой рассказал, как правительство США спланировало и осуществило осенью 2022 года диверсию на «Северных потоках».

По его словам, в июне водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием широко разрекламированных учений НАТО в середине лета, также известных как «BALTOPS-22», заложили дистанционно активируемые взрывные устройства. Три месяца спустя они разрушили три из четырёх ниток газопроводов.

Позже Херш в интервью газете Berliner Zeitung предположил, что США организовали диверсию на «Северных потоках» из-за недоверия к Германии, с целью удержать эту страну «в режиме антироссийских санкций».

16 февраля Госдума приняла обращение к ООН с призывом инициировать международное расследование взрывов на газопроводах, назвал случившееся актом международного терроризма.