В МИД РФ пообещали принять меры в случае конфискации российских активов Евросоюзом

Москва предпримет все необходимые меры для защиты интересов страны, если Евросоюз конфискует российские активы в пользу киевского режима. Об этом заявил журналистам заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Александр Грушко.

«Конечно, мы оценим ситуацию и в случае необходимости предпримем все необходимые действия по защите наших законных интересов», – цитирует дипломата сайт газеты «Известия».

По словам Грушко, конфискация российских активов ЕС – незаконный акт. При этом он подчеркнул, что у многих стран есть сомнения относительно успешности данного мероприятия и его соответствия международным нормам.

Как ранее писал «Эксперт», Минюст Швейцарии признал незаконной возможность конфискации находящихся в банках страны частных активов России для направления этих средств на поддержку Украины.

Напомним, 15 февраля постпреды стран ЕС одобрили создание рабочей группы для использования блокированных российских активов в восстановлении Украины. 14 февраля премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон анонсировал формирование такой группы, пояснив, что она определит, какие именно активы и в каких объемах имеются в ЕС.

Кроме того, её членам предстоит решить, как юридически будет оформлено отчуждение и использование данных активов. Результаты работы группы будут представлены Совету Евросоюза, который должен будет принять практические решения.

