Заряд позитива в преддверии грядущей весны, чаяния, которые оба композитора стремились выразить в своих бессмертных творениях, обретут звучание в бесподобном акустическом пространстве Зала Зарядье.

Для участника и лауреата международных конкурсов и фестивалей, санкт-петербургского дирижера Ярослава Забояркина, программа 23 февраля – знаковое событие: первое выступление в Москве, первый концерт в Зале Зарядье, первое появление за дирижерским пультом МГАСО, первая совместная работа с виолончелистом Арсением Чубачиным, - дебют «в четвертой степени», говоря языком математики.

Переход от юности к молодости, инициация в качестве мастера композиции – так можно было бы назвать Первую симфонию фа-минор Дмитрия Шостаковича. Молодой композитор создавал дипломную работу в течение двух лет, многократно откладывая наброски партитуры «в ящик», но не по причине отсутствия вдохновения, а из-за тривиальной нужды: студенту приходилось тратить все свободное от учебы в консерватории время на подработку тапером в кинотеатре. Звезда Шостаковича засияла сразу после премьеры симфонии 12 мая 1926 г. в исполнении Ленинградского филармонического оркестра под управлением Николая Малько в финале сезона. Буря оваций приветствовала создателя симфонии. Слушатели были поражены, когда на сцену вышел юноша, почти мальчик, с упрямым хохолком на голове.

Дирижёр Ярослав Забояркин: «Первая симфония Дмитрия Шостаковича прозвучит во втором отделении концерта 23 февраля. Она стала «визитной карточкой» композитора, благодаря ей Шостакович прославился на весь мир. Как писал о ней сам Шостакович: «Удача, успех и хорошее звучание симфонии вдохнули в меня много бодрости и надежд».

Праздничная увертюра ля мажор была создана по заказу Большого театра всего за три дня: каждый час в квартиру Шостаковича приезжали курьеры, чтобы забрать партитуру, страницу за страницей. Премьера Увертюры состоялась в Большом театре 6 ноября 1954 г. После премьеры слушатели говорили, что жизнерадостная энергия Увертюры разливается как откупоренное шампанское.

Концерт для виолончели с оркестром и по сей день остается одним из самых исполняемых произведений в мировой музыкальной литературе для виолончели. Премьера Концерта прошла в Лондоне, в дальнейшем произведение покорило главные сцены мира. Прозвучит в исполнении лауреата международных конкурсов Арсения Чубачина, чьи выступления проходят на ведущих сценах мира. Концерт для виолончели с оркестром был завершен.