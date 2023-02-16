В Приангарье произошло землетрясение магнитудой около четырех баллов

На озере Байкал, недалеко от поселка Большое Голоустное Иркутской области, произошло землетрясение.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В Иркутской области в 10:35 (05:35 мск) зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал в 18 км от Большого Голоустного, 5,9 балла в эпицентре. В Иркутске ощущалось до 3 баллов», — указывается в сообщении экстренного ведомства.

Жертв и разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, добавили в пресс-службе МЧС.

Согласно оценкам сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 4,2.

Как сообщил Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН, через 30 минут после описанного события был зафиксирован подземный толчок магнитудой четыре балла в Муйском районе Бурятии, недалеко от северной части Байкала.

Озеро Байкал наряду с озером Хубсугул (Монголия) относятся к Байкальской рифтовой зоне, которая протянулась от Монголии до Якутии, отмечает агентство. Территория характеризуется высокой сейсмоактивностью, здесь происходит расхождение земной коры.