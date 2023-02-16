Владимир Ефимов: объем рублевых счетов в банках Москвы за 2022 год вырос на 29%

Объем рублевых счетов, депозитов и вкладов физических и юридических лиц в банках Москвы по итогам 2022 года вырос на 29% и достиг 42,5 трлн рублей. В том числе объем счетов в рублевом выражении вырос на 29%, а в валюте и металлических счетах — снизился на 34%, сообщил 16 февраля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общий объем размещенных в московских банках средств граждан и предпринимателей к концу 2022 года составил почти 52,4 трлн рублей. Из них около 42,5 трлн рублей пришлось на национальную валюту, объем рублевых счетов за прошлый год вырос на 29%», — сказал Владимир Ефимов. По его оценке, причиной роста этого показателя стало, в том числе, повышение процентных ставок по банковским вкладам.

В свою очередь, объем средств, размещенных на валютных и металлических счетах и вкладах, за прошлый год сократился на 34%, почти до 10 трлн рублей. Главной причиной этого стала конвертация валютных средств в рубли, в основном экспортерами.

По оценке департамента экономической политики и развития Москвы, почти 40% от объема рублевых средств составили депозиты юридических лиц: этот показатель за год вырос на 35% и достиг 17 трлн рублей. «Основной приток отмечен у нефтегазовых компаний на фоне высоких цен на энергоносители», — пояснили в департаменте. Кроме того, около 20% привлеченных средств (примерно 8 трлн рублей) находилось на счетах организаций, их прирост за год составил 38%.

В отраслевом разрезе доля рублевых средств физлиц (в том числе на счетах эскроу) по итогам прошлого года оценивается в 28% от общего объема, это примерно 12 трлн рублей. «Вклады и депозиты в 2022 году играли ключевую роль в сберегательной стратегии граждан в связи с нестабильностью фондового и валютного рынков, в результате за прошлый год объем этих вложений увеличился на 23%, в том числе на эскроу-счетах — на 42%», — проанализировали в департаменте.

В целом, по оценкам мэрии Москвы, в течение первых шести месяцев наблюдался отток средств со счетов граждан и компаний на фоне изменений внешнеполитической и экономической ситуации. Но к концу весны прошлого года это падение остановилось, а с конца лета объемы средств на рублевых счетах и депозитах росли.