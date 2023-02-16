Володин предложил возместить ущерб от подрывов «Северных потоков» за счет зарубежных компаний

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, урон, нанесенный России в результате диверсии на «Северных потоков», следует компенсировать через изъятие средств у находящихся в РФ иностранных компаний.

«Давайте, возьмем, посчитаем какой ущерб, его с вами обсудим, предъявим, потому что кто-то если думает (что) невозможно взыскать — это не так», — цитирует Володина «Интерфакс».

Председатель Госдумы пояснил, что в ситуации, «когда сейчас за рубежом считают наши денежки в надежде взять их и использовать по своему назначению, у нас находятся средства других стран, зарубежных компаний, акционеров, в больших объемах». Володин отметил, что конфискация российских средств за границей дает Москве право использовать ресурсы иностранных компаний «на основе зеркальности».

«Давайте посчитаем, какой ущерб понесла наша компания — "Газпром". Какой ущерб понесла природа, ей какой ущерб нанесен. Если европейские страны собираются прощать это все Байдену, пускай сами между собой разбираются, мы то не собираемся», — подчеркнул вице-спикер.

Также Володин призвал комитеты Госдумы по энергетике, природным ресурсам активнее включиться в процесс оценки ущерба от повреждения газопроводов в Балтийском море и предлагать варианты его возмещения.

Ранее сегодня стало известно, что Госдума приняла обращение к ООН с призывом инициировать международное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».