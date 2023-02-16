Взрыв «Северных потоков»: «Буй можно сделать таким, что он исчезнет»

«Еще во время проведения названных [в статье С. Хирша] военно-морских учений НАТО Baltops 22 некоторые наши военные высказывали мысль о том, что американцы могут взорвать "Северный поток"», — сказал Виктор Блытов «Эксперту». — «Правда, думалось, что более грубым способом: проведут бомбометание. Но бомба может не уничтожить объект, может в стороне разорваться. А под водой даже 2-3 метра имеют большое значение, не говоря уже о десятках или сотнях метров. Херш сказал, на мой взгляд, то, что произошло на самом деле: была произведена установка зарядов во время этих учений, потом последовал дистанционный сигнал на подрыв», — сделал вывод военный эксперт.

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Наш собеседник добавил, что доверяет американскому журналисту по объективным причинам. «Он журналист такого уровня, что не стал бы непроверенные факты выдавать "наверх". В Америке, кстати, с этим очень строго, просто очень. За ложь, клевету, неверную информацию, можно "попасть" на очень большие деньги, а может быть — и тюремное заключение. Поэтому Херш, как человек "съевший себе зубы" на журналистике, который знает все профессиональные нюансы, он осознает, что несет ответственность за написанную статью», — убежден Блытов.

Концы в воду

Подобные технологии, продолжил эксперт, не новаторские. Еще во время Первой Мировой войны использовались мины, которые запускались при помощи электричества. А во Вторую Мировую немцы применяли технологии акустического срабатывания мин, как в данном случае. Это отнюдь не ноу-хау, задача лишь в том, чтобы приспособить эти технологии к текущему моменту.

«Думаю, что здесь был не один буй, а несколько буев», — поделился мнением специалист. (Напомним, что в своей статье Сеймур Херш пишет следующее: «26 сентября 2022 года разведывательный самолет P8 ВМС Норвегии совершил, казалось бы, обычный полет и сбросил гидроакустический буй. Сигнал распространился под водой, сначала на ”Северный поток — 2”, а затем на ”Северный поток — 1”. Через несколько часов сработала мощная взрывчатка С-4, и три из четырех трубопроводов были выведены из строя».

«Обратите внимание на то, — подчеркнул Виктор Блытов, — как значительно разнесены места взрывов. Гидро-акустическая связь не такая далекая, распространение акустического сигнала под водой все-таки имеет определенные ограничения. Чтобы взрывные устройства сработали, нужен довольно мощный сигнал от буя. Поэтому, видимо, был не один буй, я так думаю. Конечно, может быть, у них есть какие-то новые супер-технологиии, но мне с таким не приходилось сталкиваться».

Продолжая свою мысль, эксперт добавил, что у буя, в свою очередь, тоже может быть срок, по окончании которого он самоуничтожится. «Буй можно сделать таким, что он исчезнет. Оставлять его было нельзя, наверное», — сказал наш собеседник.

По словам эксперта, в мире очень мало стран, которые обладают возможностью работать на глубинах более 60 метров. Это США, а также Британия, Норвегия, Франция и Россия. При этом, Блытов заметил, что в этот список стоит занести и Украину. «Там есть такой остров Майский, недалеко от Очакова, там готовили боевых пловцов. И там также есть возможность погружаться на большие глубины. То есть украинцы, они тоже могли быть причастны к этому», — сказал он.