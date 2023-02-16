Международные отношения Газопроводы Северный поток

Взрыв «Северных потоков»: «Буй можно сделать таким, что он исчезнет»

Дмитрий Машенских
корреспондент Expert.ru
16 февраля 2023, 14:53

Расследование американского журналиста Сеймура Херша, чей источник сообщил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» осуществили американские боевые пловцы по указанию администрации США, прокомментировал «Эксперту» бывший доцент кафедры боевого применения средств связи Балтийского военно-морского института им. Ф.Ф. Ушакова, сопредседатель Союза ветеранов боевых операций ВМФ, потомственный морской офицер Виктор Блытов.

Boeing Defense
Как утверждает Сеймур Херш, детонацию заложенной под «Северными потоками» взрывчатки запустил гидроакустический буй, сброшенный с норвежского самолета-разведчика Boeing P-8A Poseidon

«Съевший зубы» не станет лгать

«Еще во время проведения названных [в статье С. Хирша] военно-морских учений НАТО Baltops 22 некоторые наши военные высказывали мысль о том, что американцы могут взорвать "Северный поток"», — сказал Виктор Блытов «Эксперту». — «Правда,  думалось, что более грубым способом: проведут бомбометание. Но бомба может не уничтожить объект, может в стороне разорваться. А под водой даже 2-3 метра имеют большое значение, не говоря уже о десятках или сотнях метров. Херш сказал, на мой взгляд, то, что произошло на самом деле: была произведена установка зарядов во время этих учений, потом последовал дистанционный сигнал на подрыв», — сделал вывод военный эксперт. 

Наш собеседник добавил, что доверяет американскому журналисту по объективным причинам. «Он журналист такого уровня, что не стал бы непроверенные факты выдавать "наверх". В Америке, кстати, с этим очень строго, просто очень. За ложь, клевету, неверную информацию, можно "попасть" на очень большие деньги, а может быть — и тюремное заключение. Поэтому Херш, как человек "съевший себе зубы" на журналистике, который знает все профессиональные нюансы, он осознает, что несет ответственность за написанную статью», — убежден Блытов.

Концы в воду

Подобные технологии, продолжил эксперт, не новаторские. Еще во время Первой Мировой войны использовались мины, которые запускались при помощи электричества. А во Вторую Мировую немцы применяли технологии акустического срабатывания мин, как в данном случае. Это отнюдь не ноу-хау, задача лишь в том, чтобы приспособить эти технологии к текущему моменту.

«Думаю, что здесь был не один буй, а несколько буев», — поделился мнением специалист. (Напомним, что в своей статье Сеймур Херш пишет следующее: «26 сентября 2022 года разведывательный самолет P8 ВМС Норвегии совершил, казалось бы, обычный полет и сбросил гидроакустический буй. Сигнал распространился под водой, сначала на ”Северный поток — 2”, а затем на ”Северный поток — 1”. Через несколько часов сработала мощная взрывчатка С-4, и три из четырех трубопроводов были выведены из строя».

«Обратите внимание на то, — подчеркнул Виктор Блытов, — как значительно разнесены места взрывов. Гидро-акустическая связь не такая далекая, распространение акустического сигнала под водой все-таки имеет определенные ограничения. Чтобы взрывные устройства сработали, нужен довольно мощный сигнал от буя. Поэтому, видимо, был не один буй, я так думаю. Конечно, может быть, у них есть какие-то новые супер-технологиии, но мне с таким не приходилось сталкиваться».

Продолжая свою мысль, эксперт добавил, что у буя, в свою очередь, тоже может быть срок, по окончании которого он самоуничтожится. «Буй можно сделать таким, что он исчезнет. Оставлять его было нельзя, наверное», — сказал наш собеседник.

По словам эксперта, в мире очень мало стран, которые обладают возможностью работать на глубинах более 60 метров. Это США, а также Британия, Норвегия, Франция и Россия. При этом, Блытов заметил, что в этот список стоит занести и Украину. «Там есть такой остров Майский, недалеко от Очакова, там готовили боевых пловцов. И там также есть возможность погружаться на большие глубины. То есть украинцы, они тоже могли быть причастны к этому», — сказал он.