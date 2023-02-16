У Европы неожиданная проблема: газ «застрял» в газохранилищах

Создается впечатление, что Урсула фон дер Ляйен перехвалила себя и своих подчиненных. Еврокомиссия и энергетические ведомства стран членов Евросоюза основательно подготовились к холодной зиме, заполнив подземные газовые хранилища (ПГХ) в рекордно быстрые сроки. Однако ожидавшиеся холода так и не пришли в Европу. Коммунальщики израсходовали газа на отопление зданий и помещений значительно меньше ожидавшегося. Поэтому «голубого топлива» останется в ПГХ к приходу весны значительно больше средних показателей за последние пять лет. Предположительно Европа войдет в весну с уровнем газа в хранилищах, превышающим 50%. В этом не было бы ничего плохого, потому что излишки газа можно использовать при подготовке к следующей зиме, которая начнется уже летом, если бы не обвал цен на газ.

Дело в том, что в прошлом году европейские страны, напуганные прогнозами о холодной зиме, не стояли за ценой и платили за газ огромные деньги. В этом году стоимость голландских газовых фьючерсов уже снизилась почти на 28% до приблизительно 53 евро за МВт-час (556 евро или 598 долларов за тысячу кубов). Особенно впечатляет разница между нынешней ценой на газ и ценой конца августа 2022 года. Тогда МВт-час, напомним, стоил рекордные 349 евро, что на 85% выше сегодняшних цен.