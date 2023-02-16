У Европы неожиданная проблема: газ «застрял» в газохранилищах

Создается впечатление, что Урсула фон дер Ляйен перехвалила себя и своих подчиненных. Еврокомиссия и энергетические ведомства стран членов Евросоюза основательно подготовились к холодной зиме, заполнив подземные газовые хранилища (ПГХ) в рекордно быстрые сроки. Однако ожидавшиеся холода так и не пришли в Европу. Коммунальщики израсходовали газа на отопление зданий и помещений значительно меньше ожидавшегося. Поэтому «голубого топлива» останется в ПГХ к приходу весны значительно больше средних показателей за последние пять лет. Предположительно Европа войдет в весну с уровнем газа в хранилищах, превышающим 50%. В этом не было бы ничего плохого, потому что излишки газа можно использовать при подготовке к следующей зиме, которая начнется уже летом, если бы не обвал цен на газ.
Дело в том, что в прошлом году европейские страны, напуганные прогнозами о холодной зиме, не стояли за ценой и платили за газ огромные деньги. В этом году стоимость голландских газовых фьючерсов уже снизилась почти на 28% до приблизительно 53 евро за МВт-час (556 евро или 598 долларов за тысячу кубов). Особенно впечатляет разница между нынешней ценой на газ и ценой конца августа 2022 года. Тогда МВт-час, напомним, стоил рекордные 349 евро, что на 85% выше сегодняшних цен.
В Европе оказалась аномально теплой не только осень, но и зима. Средняя дневная температура в январе составила +2,2°С. В этом году был самый теплый январь за 40 лет (1991-2020) и третий за все время метеонаблюдений, по данным Службы наблюдения за изменением климата «Коперник».
По состоянию на 13 февраля, по данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПГХ были наполнены газом на две трети (65%). Огромная разница цен между ценой покупки газа в прошлом году при наполнении хранилищ и ценой продажи на спотовом рынке его излишков в этом году означает огромные убытки, которые в конечном итоге скорее всего лягут на плечи европейских налогоплательщиков.
«Если покупатели не захеджировали купленные прошлым летом объемы газа,- объясняет аналитик BloombergNEF Стефан Ульрих,- то они попытаются оставить его в хранилищах до тех пор, пока цена не поднимется, скажем, следующей зимой или еще дальше в будущем. Им удастся избежать убытков лишь при очень дефицитном газовом рынке».
Конечно, есть в больших остатках газа и свои плюсы. Их, например, можно будет использовать при подготовке к зиме 2023-24 годов. Международное энергетическое агентство (МЭА), словно предвидя нынешнюю ситуацию, написало в ноябре прошлого года, что никогда не рано начинать подготовку к следующей зиме.
К тому же, ЕЦБ предупредил, что оставшиеся в хранилищах почти две трети приготовленного к зиме газа могут закончиться значительно быстрее в случае резкого падения столбиков термометров, потому что через полторы недели придет календарная, а не реальная весна, между которыми, как говорится, две большие разницы. Проблемы могут возникнуть и летом. Если оно окажется жарким, то кондиционеры будут работать и днем, и ночью. Это резко повысит спрос на электроэнергию, существенная доля которой производится на газовых электростанциях за счет сжигания газа.