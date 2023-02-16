Зеленый коридор для проектов строительства нарастит промышленный потенциал Москвы - эксперты

Введение зеленого коридора в области строительства и реконструкции заводов в столице поможет улучшить индустриальные показатели и способствует наращиванию промышленного потенциала города. Такое мнение по поводу новой меры поддержки правительства Москвы высказали эксперты.

Мэр города Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому сроки административных процедур по объектам строительства и реконструкции предприятий сократят в два раза. Зеленый коридор (fast track) появится для промышленных площадок площадью не менее 1,5 тыс. кв. метров. Так, почти вдвое (с 12 до семи рабочих дней) уменьшат срок предварительного согласования по земельному участку. В четыре раза (с 30 до семи рабочих дней) сократят срок присвоения учетного номера и направления на рассмотрение в Росреестр проекта договора по аренде участка.

«Инициативы Правительства Москвы по созданию «зеленого коридора» будут способствовать наращиванию промышленного потенциала столицы, направленного на углубление процессов локализации, импортозамещения и технологического суверенитета в отечественной экономике. Инициатива предусматривает кратное сокращение сроков административных процедур в проектах по строительству, модернизации и вводу в эксплуатацию объектов промышленно-производственного назначения и станет важным стимулом инвестиционной активности предпринимательского сообщества», - считает гендиректор ООО «Альфа Автоматив Техноложиз» Зоригто Саханов.

За счет новой инициативы ввод новых объектов ускорят, а деловая активность и занятость в столице вырастут, отметил независимый экономист Андрей Бархота. «Введение зеленого коридора позволит существенно улучшить индустриальные показатели столичного строительного комплекса и подготовить запуск новых масштабных проектов», - добавил он.

Правительство Москвы оказывает поддержку промышленностям: помогает подбирать площадки под производства, финансирует и компенсирует часть затрат, ищет альтернативных поставщиков, рассказал вице-мэр города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В общей сложности мы используем свыше 20 инструментов поддержки промышленности. Например, с весны 2022 года в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов город предлагает инвесторам землю по льготной ставке один рубль в год. Этой мерой поддержки воспользовались уже 13 инвесторов. В результате в столице появятся новые производства в различных отраслях промышленности – от пищевой до строительной, а также будет создано более трех тысяч рабочих мест», – сообщил заместитель.