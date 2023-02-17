Акции дня: годовой отчет согрел акции «Юнипро»

Акции теплоэнергетической компании «Юнипро» возглавили список лидеров торгов по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 17 февраля. За день котировки подорожали на +3,08% до 1,575 рублей за штуку.

Трейдеры заинтересовались акциями компании на фоне отчета за 2022 год. Выручка выросла на 20% по сравнению с 2021 годом и достигла 105,8 млрд рублей, впервые превысив порог 100 млрд рублей. Чистая прибыль акционеров увеличилась в 2,6 раза до 21,3 млрд рублей. На этом фоне трейдеры надеяться на возвращение к выплате дивидендов, но стоит ли им ждать «дивов» в «Юнипро» пока не сообщили.

«Текущая дивидендная политика компании подразумевает ежегодные совокупные выплаты 20 млрд руб. в год двумя траншами. В связи с введенными в прошлом году ограничениями на финансовую инфраструктуру, контролирующий акционер "Юнипро" — Uniper — не может получать дивиденды в свой адрес. Впрочем, немецкая компания намерена покинуть наш рынок, а значит после смены контролирующего акционера "Юнипро" сможет вернуться к практике дивидендных выплат», - считает главный аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Тимур Хайруллин.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,69% до 2168,88 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,49% до 920,19 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:42 мск составила 83,24 долларов за баррель (-2,23%). Российская валюта слабела – 74,41 руб. за доллар.