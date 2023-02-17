Dow: февральского роста как не бывало

В последние месяцы индекс цен производителей (PPI) находился в тени другой статистики, способной повлиять на политику ФРС и, соответственно, на динамику рынка. Но вчера пришел его день – именно промышленная инфляция стала главным аргументом в пользу падения фондовых индексов США.
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Фондовые индексы США вчера рухнули, стерев почти все достижения недели. Дискуссию быков и медведей вокруг статистики разрешили данные о неожиданно высокой промышленной инфляции в стране.
Seth Wenig/AP/TASS
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