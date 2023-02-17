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Dow: февральского роста как не бывало

Глеб Баранов
17 февраля 2023, 12:57

Фондовые индексы США вчера рухнули, стерев почти все достижения недели. Дискуссию быков и медведей вокруг статистики разрешили данные о неожиданно высокой промышленной инфляции в стране.

Seth Wenig/AP/TASS