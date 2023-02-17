Байден заявил об отсутствии связи трех сбитых над США и Канадой аэростатов с китайской разведкой

По словам президента США Джо Байдена, в настоящий момент нет фактов, указывающих на то, что обнаруженные в небе над Северной Америкой три аэростата имели отношение к разведывательной деятельности каких-либо стран. Уточняется, что речь не идет о китайском воздушном шаре над Монтаной, из-за которого госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свой визит в Пекин.

«Мы пока точно не знаем, чем именно были эти три объекта, но ничто сейчас не указывает на то, что они связаны с разведывательной программой Китая или что они были объектами для слежки из каких-либо других стран», — сказал Байден в ходе выступления 16 февраля в Белом доме. Глава государства отметил, что, согласно актуальной оценке американского разведсообщества, аэростаты были, по всей видимости, «связаны с частными компаниями в сфере развлечений, метеорологии или каких-либо других исследований».