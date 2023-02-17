Беспилотники влетели в окно возможностей

Использование беспилотных авиационных систем (БАС) в большем, нежели сейчас отраслей отечественной экономики — это назревшая необходимость, считают представители рынка. Однако для того, чтобы беспилотники начали приносить пользу широкому кругу потребителей данного вида услуг, а применение их было безопасным, в России необходимо изменить нормативно-правовую базу в данной области. Об этом говорили представители различных ведомств и компаний в ходе форума «Технологии большого города».

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Рынок уже готов к БАС

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Константин Михайлик заметил: мир пришел к осознанию, что БПЛА способны решать огромное число проблем в «классических областях». Строительство, сельское хозяйство, контроль за правопорядком и ликвидация чрезвычайных ситуаций — все это сферы, где беспилотники уже показывают достойные результаты. При этом на данный момент в России есть отрасли, в которых основные игроки уже понимают, как правильно работать с БАС. Но есть те, для которых все еще не разработана оптимальная стратегия. Впрочем, в связи с запуском нового нацпроекта по развитию беспилотной авиации, незаполненных в данном плане ниш будет становиться в се меньше.

«Задача экономики РФ теперь строится на полноценном использовании беспилотных авиационных систем во всех отраслях. И каждое ведомство получило конкретную задачу, переработать свои бизнес-процессы с точки зрения того, как их применять», — констатировал Константин Михайлик. Он добавил, что, таким образом, работа по более широкому внедрению БАС будет строиться сразу в нескольких направлениях: формирование понятного государственного заказа и облегчение, в том числе регуляторное, работы бизнеса, использующего беспилотные средства.

Что касается рынка, то он уже готов принять многие инновации. Так, руководитель направления дирекции беспилотных летательных аппаратов АО «НЦВ Миль и Камов» (холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех) Алексей Мамотько напомнил, что БАС вертолетного типа БАС-200 (взлетной массой более 30 кг) впервые в России получила сертификат типа ограниченной категории по программе сертификации Росавиации. Проект вызывает большой интерес у рынка. На данный момент, выполнено более 10 демонстрационных полетов БАС-200 в интересах потенциальных заказчиков, среди которых ПАО «Газпромнефти» и ФБУ «Роснедра».

БАС-200 предназначен для решения широкого спектра задач по мониторингу: аэрогравиметрическая съемка, мониторинг линейных объектов, магнитометрической и тепловизионной съемки, авиапатрулирование. Целевая нагрузка, которая, по словам Алексея Мамотько, отвечает потребностям рынка — 50 кг.

Он заметил, что по инициативе правительства Республики Башкортостан планируется пилотный проект по комплексному мониторингу с использованием БАС-200. Ключевой результат — получение пространственных данных для всех интересантов в регионе: МЧС, экологов, представителей ТЭК и так далее. При этом проблемы с комплектующими, наличие которых в той или иной степени подтверждают практически все производители беспилотников, в «НЦВ Миль и Камов» решаются системно.

«Мы взаимодействуем с отечественными поставщиками. Понятно, что авиация создавалась у нас не вчера, беспилотная в том числе, поэтому наработки, разработки и опытные образцы по определенным комплектующим уже есть... Труднее стоят вопросы с импортозамещением двигателей и сегодня есть стендовые и демонстрационные образцы у ряда разработчиков. Эти вопросы мы с Минпромторгом также прорабатываем для обозначения дальнейшего курса по импортозамещению. Думаю, что совместной и командной работой все возможно», — подчеркнул в комментарии «Эксперту» Алексей Мамотько.

Он также заметил, что основные трудности с комплектующими вызваны усложнившейся логистикой, а локализация продолжается. Алексей Мамотько напомнил, что, например в Республике Башкортостан уже создан специальный кластер для беспилотников, где также будут производиться необходимые отрасли комплектующие.

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Чиновникам дадут инструмент для контроля

Стоит отметить, что сейчас для той части бизнеса, которая делает в своей работе ставку на БАС, открывается настоящее окно возможностей. Первый заместитель генерального директора, соснователь ООО «Флай Дрон» Александр Каниовский обратил внимание на следующую интересную тенденцию: на рынок РФ выходит все больше компаний — не только производителей беспилотников и софта к ним, но регуляторов.

«Конечно, все эти направления необходимо проверять. Необходима какая-то одна площадка или площадки в каждом регионе, чтобы оценить весь этот технологический стэк. Понятно, что производить беспилотники без сервиса бессмысленно, потому что в итоге каждый хочет получить комплексный продукт. Поэтому “Флай Дрон” создала платформу, которая позволяет эксплуатантам беспилотников спланировать свой полет, согласовать с госкорпорацией по организации воздушного движения и муниципальными властями, и, выполняя его, предоставит возможность соответствующим структурам наблюдать за процессом в режиме реального времени», — отметил он.

По заверению Александра Каниовского, главная причина существования большого количества барьеров для использования беспилотников заключается в отсутствии инструментов управления. «Чиновники говорят: у нас нет ничего, чтобы наблюдать за беспилотниками, как-то реагировать на нарушения, вести учет. И нужно этот инструмент им предоставить, вот мы его и делаем», — добавил он.

Кроме того, «Флай Дрон» пришли к идее создания тематического маркетплйеса, чтобы свести заказчиков и представителей услуг в одной цифровой среде. «Даем зарабатывать тем эксплуатантам, у которых есть опыт. И делать это в легком формате», — резюмировал он.

Александр Каниовский подтвердил, что перед подобными компаниями как «Флай Дрон» в будущем стоят и более амбициозные задачи. Например, получение согласования на федеральном уровне, чтобы добиться возможности рассекречивать результатов аэросъемок. При этом очевидно, что это потребует внесения изменения как в местные, так и федеральные регламенты. Но тот факт, что различные участники рынка объединяются на единых площадках, уже говорит о позитивных изменениях в вопросе применения БАС.