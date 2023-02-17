Вчера курс биткоина впервые с августа прошлого года превысил $25 тыс. и достиг $25134,12 – максимума с 15 августа. Именно в тот день был отмечен пик предыдущего «медвежьего ралли» на мировых фондовых и криптовалютных рынках.
Биткоин сделал то, чего никто от него не ждал
За последние трое суток биткоин вырос более чем на 17%, разогнав ралли на всем криптовалютном рынке, капитализация которого в результате превысила $1 трлн. И больше всех помогли взлету, как бы странно это ни звучало, «медведи» – их вынудили закрыть «шорты»
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