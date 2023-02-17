Экс-советник ЦРУ рассказал об огромных потерях ВСУ и спрогнозировал победу России в СВО

Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс в интервью изданию Daily Reckoning рассказал об огромных потерях, которые несут ВСУ в украинском конфликте.

При этом он считает, что Россия, скорее всего, одержит победу в военном отношении, так как западная помощь, поступающая на Украину, может лишь продлить боевые действия, но не повлияет на конечный результат.

По мнению Рикардса, украинские наступления, имевшие место в конце лета 2022 года, были направлены против слабо защищённых позиций, которые ВС РФ быстро уступили для экономии сил.

«Русские были готовы отказаться от земли, чтобы не потерять ценных людей и технику, – подчеркнул он. – Они отошли на более защищённые позиции и с тех пор наносят серьёзный урон украинским атакующим силам».

Бывший советник ЦРУ отметил, что ВСУ потратили невероятно большое количество людей и техники на бесполезные и опрометчивые атаки.

«В целом заслуживающие доверия отчёты указывают на то, что потери ВСУ приближаются к 500 тыс. человек и растут неустойчивыми темпами», – рассказал Рикардс.

Кроме того, он считает, что посылать танки на Украину не имеет особого смысла, так как без прикрытия авиации они всё равно бесполезны.

«Когда танки НАТО прибудут на Украину, они, скорее всего, будут быстро уничтожены российской артиллерией, противотанковым оружием и высокоточными ракетами, – предположил эксперт. – Это хорошие танки, но далеко не непобедимые. В течение десятилетий русские разрабатывали мощное оружие, специально предназначенное для уничтожения этих моделей танков НАТО. Поэтому россияне особо не беспокоятся о них».

Также Рикардс считает, что за год проведения специальной военной операции ВС РФ окрепли и стали сильнее.

«Эта российская армия — не та армия, которая год назад начала СВО. Она намного лучше обучена, руководима и оснащена. Означает ли все это, что я приветствую победу России на Украине? Нет, я просто наблюдаю за фактами на местах и обобщаю их для проведения объективного анализа. Этот анализ приводит меня к мысли, что Россия выиграет в военном отношении. Западная военная помощь может продлить боевые действия, но не повлияет на конечный результат. Это просто отсрочит неизбежное и напрасно убьёт гораздо больше людей», – резюмировал экс-советник ЦРУ.

Как ранее писал «Эксперт», бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус предположил, чем завершится специальная военная операция, которую Россия проводит на Украине.

По его мнению, США и ЕС планируют завершить этот конфликт путём переговоров, но только тогда, «когда придёт время». При этом он выразил скептицизм относительно возможной победы Киева в СВО.

«Боевые действия на Украине вряд ли завершатся победой Украины, скорее всего они закончатся путём переговоров», – предположил генерал.