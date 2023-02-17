Эксперимент стартует с 1 марта: владельцам электромобилей разрешили ездить бесплатно по платным дорогам

Минэкономразвития совместно с госкомпанией «Автодор» разработали механизм бесплатного проезда по платным федеральным трассам для электромобилей. Эксперимент стартует с 1 марта и продлится до конца года. Он будет действовать для физлиц-владельцев электромобилей как отечественного, так и зарубежного производства, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

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«На электромобиле можно будет проехать по автомобильным дорогам М-1 "Беларусь" (включая "Обход Одинцова"), М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 Москва—Нижний Новгород—Казань и Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД)», – уточнили в министерстве.

Чиновники подсчитали для примера, что проезд по трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга в будний день на легковом транспорте без транспондера обойдется в среднем около 2 тыс. рублей, а из Москвы до Ростова-до-Дону — 1925 рублей.

Как пояснил замминистра экономического развития Максим Колесников, чтобы получить право бесплатного проезда на период эксперимента, владельцу электромобиля нужно будет обратиться в офис поддержки пользователей ООО «Автодор – Платные Дороги». Там он должен предъявить документы, подтверждающие, что электромобиль оснащен исключительно электрическим двигателем и предоставить транспондер T-pass. Если такого транспондера нет, его можно будет приобрести или взять в аренду.

«Статус "Электромобиль" позволит бесплатно проезжать через пункты взимания платы и рамки "Свободного потока". При нарушении правил акции с лицевого счета пользователя будет списана полная стоимость проезда, а его транспондер будет отключен от акции без возможности повторного участия для указанного пользователя», — предупредил зампред правления «Автодора» Константин Макиев.

