Американские газовщики начинают сокращать добычу

Ряд американских газовых компаний, которые не захеджировали свою добычу в этом году, вынуждены сейчас продавать газ ниже безубыточной цены, т.е. в убыток. Сейчас за миллион британских термических единиц (МБТЕ) в США дают 2,5 доллара (ок. 88 долларов за тысячу кубометров). Это значит, что цена газа снизилась за последние шесть месяцев более чем втрое, потому что в августе 2022 года МБТЕ стоил более 9 долларов. Причем, специалисты не видят причин, по которым цена бы начала в ближайшем будущем расти. Естественно, это приведет к снижению добычи и предложения «голубого топлива».

Обвал цен на газ, конечно, не может не влиять на планы американских газовиков по добыче, потому что большинство не хеджировало производство несмотря на то, что хеджирование является довольно распространенным приемом в нефтегазовом секторе, пишет Oil Price (ОР). Однако иногда оно по разным причинам выходит из моды.

Статья по теме: Сланцевая революция в газовом секторе США захлебнулась

Именно этот период в своей истории переживает сейчас американский газовый сектор. В сентябре прошлого года в США было хеджировано, по данным Energy Aspects, почти 36% добычи газа, а годом ранее эти цифры были в полтора раза выше – 52%.

Объяснение о потере аппетита у американских газовиков к хеджированию простое. В сентябре прошлого года Европа энергично запасалась американским сжиженным газом (СПГ), готовясь к предстоящей зиме, которая ожидалась холодной. Однако теплая зима привела к тому, что подземные газовые хранилища (ПГХ) в Старом Свете сейчас наполнены дорогим газом из-за океана. Так же, как американские газовики, многие европейские покупатели тоже не хеджировали форвардные контракты. В результате сейчас они потеряли миллиарды из-за резкого снижения цен на газ.

Общая картина сейчас на газовом рынке следующая: в Европе в конце февраля непривычно высокий уровень газа в хранилищах, а в Азии на него восстанавливается спрос. Тем не менее, спрос в Азии нельзя считать бычьим, потому что, как сообщает Reuters, в Америке газовики уже начинают сокращать добычу газа.

Между прочим, схожую картину можно было наблюдать несколько лет назад на нефтяном рынке – тогда цены на нефть начали расти из-за снижения предложения. Многие нефтяники захотели воспользоваться моментом, в результате чего уровень хеджирования резко снизился. После же окончания бума, что всегда происходит в нефтегазовом секторе, такие производители оказываются, образно говоря, у разбитого корыта.

Большинство аналитиков полагают, что в этом году резкого роста цен на газ не будет. В 2022 году воспользовались высокими ценами на газ в Европе газовики не только в США, но и в других странах. В результате менее чем через год после паники в Старом Свете сейчас на газовом рынке избыток газа. В этом, кстати, нет ничего удивительного, потому что добыча газа так же, как и нефти, носит циклический характер, т.е. за бумом всегда следует спад. При высоком спросе цены взлетают вверх, на что производители отвечают ростом добычи. По мере насыщения рынка, что сейчас произошло в результате аномально теплой зимы в северном полушарии, спрос снижается, а вместе с ним снижаются и цены и в конечном результате предложение, т.е. добыча.

Сроки ослабления и исчезновения затоваренности газового рынка будут зависеть от погоды. Поскольку до наступления календарной весны осталось всего лишь полторы недели, рассчитывать на то, что избыток газа быстро рассосется, не приходится. Европа осталась с более чем наполовину полными дорогим газом хранилищами и не может воспользоваться случаем, чтобы наполнить их при подготовке уже к следующей зиме по нынешним низким ценам.

Но и это еще не все. В прошлом году, когда цены на газ в Европе били рекорды (во второй половине августа) и американские газовики были на седьмом небе, они (особенно, сланцевики) начали планировать выход на международные рынки и рост экспортных мощностей. Так, по прогнозам BloombergNEF, экспортные мощности СПГ в США к 2027 году должны вырасти до 169 млн тонн.

Однако эти грандиозные планы осуществятся, естественно, при наличии высоких цен на газ. Т.е. совсем не таких цен, какие существуют сейчас. Достаточно сказать, что отдельным газовым компаниям приходится сейчас продавать добытый ими газ ниже безубыточной цены, т.е. работать в убыток. Это значит, что планы по резкому росту экспортных мощностей могут остаться на бумаге, потому что за прошлогодним бумом в этом году пришел спад и сейчас газовикам придется ждать следующего бума. Они, конечно, надеются, что ждать придется недолго, до конца текущего года. Но это только, если повезет с погодой, напоминает ОР, и зима 2023-24 годов в северном полушарии будет холодной.