«Газпром» начнет промышленную добычу газа на Харасавэйском месторождении в 2024 году

Компания «Газпром» готовится начать промышленную добычу газа на Харасавэйском месторождении в следующем году.

Об этом на мероприятии по случаю 30-летнего юбилея холдинга сообщил глава «Газпром добыча Надым» Дмитрий Щеголев.

«Одновременно с устройством Бованенково мы готовимся к вводу в эксплуатацию Харасавэйского месторождения, это чуть более 100 км к северо-западу отсюда <…>. Промышленную добычу газа на Харасавэе мы планируем начать в 2024 году. Харасавэй добавит еще 32 млрд куб. м газа в год в баланс "Газпрома"», — цитирует Щеголева ТАСС.

По словам топ-менеджера, на Харасавэе уже пробурено 100 газовых скважин из 167 проектных, идет строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции и газопровода подключения Харасавэя к Бованенково.

Харасавэйское месторождение, расположенное к северу от Бованенковского на Ямале, будет вторым опорным месторождением Ямальского центра газодобычи. По объему запасов оно относится к категории уникальных с примерно 2 трлн куб. м; проектный уровень добычи — 32 млрд куб. м газа ежегодно.