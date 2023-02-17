Индия увеличила импорт российских товаров и сырья в четыре раза

Данные по торговле показывают, что индийская дипломатия является одной из лучших в мире. Иначе не объяснить рост объема индийского импорта российксих товаров и сырья в текущем финансовом году почти на 400%. По итогам первых 10 месяцев финансового года, заканчивающегося в Индии 30 марта, Россия стояла на четвертом месте в списке экспортеров после Китая, ОАЭ и США. Общий объем российского импорта вырос до 37,31 млрд долларов. Nikkei Asia напоминает, что за первые 10 месяцев предыдущего финансового года эта цифра была почти в 4 раза (384%) меньше и составляла 7,71 млрд долларов. Всего же на долю России пришлись 6,2% всего индийского импорта.

Самым востребованным сырьем из России в Индии является, конечно же, по словам министра торговли Индии Сунила Бартвала, нефть. Напомним, Индия вместе с КНР являются главными покупателями российской нефти. Ее импорт с апреля 2022 по январь 2023 годов составил 78,58 млрд долларов, что на 27,81 млрд долларов больше импорта российской нефти за тот же промежуток времени предыдущего финансового года.