Индия увеличила импорт российских товаров и сырья в четыре раза

Данные по торговле показывают, что индийская дипломатия является одной из лучших в мире. Иначе не объяснить рост объема индийского импорта российксих товаров и сырья в текущем финансовом году почти на 400%. По итогам первых 10 месяцев финансового года, заканчивающегося в Индии 30 марта, Россия стояла на четвертом месте в списке экспортеров после Китая, ОАЭ и США. Общий объем российского импорта вырос до 37,31 млрд долларов. Nikkei Asia напоминает, что за первые 10 месяцев предыдущего финансового года эта цифра была почти в 4 раза (384%) меньше и составляла 7,71 млрд долларов. Всего же на долю России пришлись 6,2% всего индийского импорта.
Самым востребованным сырьем из России в Индии является, конечно же, по словам министра торговли Индии Сунила Бартвала, нефть. Напомним, Индия вместе с КНР являются главными покупателями российской нефти. Ее импорт с апреля 2022 по январь 2023 годов составил 78,58 млрд долларов, что на 27,81 млрд долларов больше импорта российской нефти за тот же промежуток времени предыдущего финансового года.
Несмотря на нескрываемое негативное отношение Вашингтона к стремительно развивающейся торговле между Индией и Россией американцы ведут себя на удивление тихо. Такое непривычное для них поведение объясняется, скорее всего, стратегической важностью Индии для США в качестве противовеса Китаю в Азии. В Вашингтоне явно боятся перегнуть палку с угрозами, чтобы окончательно не потерять Нью-Дели.
«Хочу быть предельно ясным: мы не собираемся вводить санкции против Индии»,- подчеркнула 8 февраля во время видео-пресс-конференции помощник госсекретаря США по европейским и евроазиатским делами Карен Донфрайд.
Заместитель министра энергетики США Джеффри Пьятт считает, что для стран вроде Индии есть место в механизме ограничения цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
«Они очевидно поняли,- объясняет профессор университета Джавахарлала Неру Санжай Кумар Панди непохожее на американцев спокойное поведение,- что если Индия оттолкнет Россию, то Россия еще больше сблизится с Китаем».
К тому же, в США, по его словам, понимают ограниченность их влияния на Нью-Дели.
По данным S&P Global Commodity Insights, доля российской нефти в нефтяном импорте Нью-Дели составляла в 2021 году порядка 2,2%. Это, однако, не помешало России стать главным экспортером нефти в Индию уже в ноябре 2022 года и довести суммарный средний объем поставок до почти 1 миллиона баррелей в день в январе 2023 года.
По данным Vortexa, в декабре прошлого года Индия получала рекордные 1,2 млн бар./д., а в первой половине января поставки увеличились еще на 100 тыс. бар./д.
До февраля прошлого года Украине Индия, третий импортер нефти в мире, обеспечивающая себя нефтью на 80% за счет импорта, покупала более 60% нефти на Ближнем Востоке. Кстати, глава МИД Индии Джайшанкар заявил в индийском парламенте, что власти не просят индийских бизнесменов покупать нефть только у России. Их главная задача – защита национальных интересов Индии и индийского народа.
В Нью-Дели надеются на быстрое распространение механизма оплаты товаров, сырья и услуг индийскими рупиями.