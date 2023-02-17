JoomPro запустил реферальную программу для клиентов

17 февраля 2023, 12:30

Предприниматели, которые предложат коллегам воспользоваться услугами JoomPro, получат бонусы от сервиса

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Сервис для оптовой доставки товаров из Китая JoomPro запустил реферальную программу. Теперь предприниматели могут получить бонус или скидку на следующий заказ за то, что пригласят коллег закупать товары через JoomPro. В программе могут участвовать любые юридические и физические лица, а также ИП и самозанятые.

Стать участником программы очень просто: сперва клиенту нужно зарегистрироваться на лендинге, после чего с ним свяжется менеджер JoomPro, расскажет об условиях участия и присвоит ему уникальный промокод. Затем участнику нужно поделиться кодом с любыми предпринимателями, которых он захочет пригласить работать с JoomPro. Когда новоприбывший предприниматель сделает заказ и оплатит его, участник реферальной программы, по чьей рекомендации пришел пользователь, получит бонус — 5% от суммы первого заказа нового клиента. Если участник приведет нескольких новых клиентов, то за первый заказ каждого из них он получит бонус. 

Бонус за приглашенного предпринимателя можно получить в двух форматах:

  • Денежная выплата. Юрлицам бонус выплачивают на основании договора по указанным в нем банковским реквизитам, а физлица, ИП и самозанятые получают выплату на банковскую карту на основании договора-оферты. Деньги предприниматель получит не позднее одного месяца с того момента, как новый клиент оплатит заказ.
  • Скидка 5% на весь следующий заказ.

Олег Ерохин, коммерческий директор JoomPro: “Мы постоянно развиваем клиентский сервис и стараемся предложить нашим клиентам самые выгодные условия работы. Реферальная программа позволит нашим пользователям поделиться позитивным опытом работы с сервисом и получить за это бонусы для развития собственного бизнеса. С каждым участником программы будет работать персональный менеджер JoomPro: он сможет ответить на любые вопросы предпринимателя и будет следить за тем, чтобы тот получил бонус за каждого нового клиента, которого привел”.

О JoomPro

JoomPro – это сервис доставки товаров из Китая под ключ. Он был основан в 2021 году. JoomPro помогает сделать оптовый импорт доступным и эффективным для каждого предпринимателя. Сервис предлагает клиентам заказать товар с проверенных фабрик в Китае и берет на себя работу с документами, закупки, контроль качества, логистику, таможенное оформление и доставку на склад заказчика.

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