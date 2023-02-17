JoomPro запустил реферальную программу для клиентов

Сервис для оптовой доставки товаров из Китая JoomPro запустил реферальную программу. Теперь предприниматели могут получить бонус или скидку на следующий заказ за то, что пригласят коллег закупать товары через JoomPro. В программе могут участвовать любые юридические и физические лица, а также ИП и самозанятые.

Стать участником программы очень просто: сперва клиенту нужно зарегистрироваться на лендинге, после чего с ним свяжется менеджер JoomPro, расскажет об условиях участия и присвоит ему уникальный промокод. Затем участнику нужно поделиться кодом с любыми предпринимателями, которых он захочет пригласить работать с JoomPro. Когда новоприбывший предприниматель сделает заказ и оплатит его, участник реферальной программы, по чьей рекомендации пришел пользователь, получит бонус — 5% от суммы первого заказа нового клиента. Если участник приведет нескольких новых клиентов, то за первый заказ каждого из них он получит бонус.

Бонус за приглашенного предпринимателя можно получить в двух форматах:

Денежная выплата. Юрлицам бонус выплачивают на основании договора по указанным в нем банковским реквизитам, а физлица, ИП и самозанятые получают выплату на банковскую карту на основании договора-оферты. Деньги предприниматель получит не позднее одного месяца с того момента, как новый клиент оплатит заказ.

Скидка 5% на весь следующий заказ.

Олег Ерохин, коммерческий директор JoomPro: “Мы постоянно развиваем клиентский сервис и стараемся предложить нашим клиентам самые выгодные условия работы. Реферальная программа позволит нашим пользователям поделиться позитивным опытом работы с сервисом и получить за это бонусы для развития собственного бизнеса. С каждым участником программы будет работать персональный менеджер JoomPro: он сможет ответить на любые вопросы предпринимателя и будет следить за тем, чтобы тот получил бонус за каждого нового клиента, которого привел”.

О JoomPro JoomPro – это сервис доставки товаров из Китая под ключ. Он был основан в 2021 году. JoomPro помогает сделать оптовый импорт доступным и эффективным для каждого предпринимателя. Сервис предлагает клиентам заказать товар с проверенных фабрик в Китае и берет на себя работу с документами, закупки, контроль качества, логистику, таможенное оформление и доставку на склад заказчика.

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