Как выбрать внешний жесткий диск

Они также используются для перемещения различных файлов, таких как видео, фотографии или проекты. Они работают как флешки, но обычно имеют гораздо большую емкость. Портативный диск также позволяет выполнять резервное копирование, а также устанавливать программы и игры (например, консольные). Чтобы выбрать оптимальное оборудование, нужно использовать рейтинг внешних жестких дисков где представлены лучшие модели.

На что обратить внимание

Знание того, какие внешние диски чаще всего покупаются, может быть очень полезным, поскольку позволяет выбирать те устройства, которые по разным причинам пользуются большой популярностью. Это может быть цена, качество сборки или технические параметры – тест внешних накопителей часто описывает все эти вопросы. Аналогичную информацию мы также получим, проанализировав отзывы о внешних накопителях. Итак, на чем особенно стоит сосредоточиться при поиске лучших внешних накопителей?

Емкость. Это первый технический вопрос, на который стоит обратить внимание. Емкость диска может варьироваться, так как внешние диски доступны во многих вариантах. Рейтинг портативных жестких дисков может содержать модели, отличающиеся емкостью от 32 ГБ до 30 ТБ, поэтому без проблем можно найти диск для домашнего, офисного или специализированного использования. Универсальным и популярным вариантом в нашем обзоре оказались внешние диски емкостью 2 ТБ (возможно, также 1 или 4 ТБ).

Интерфейс. От типа используемого интерфейса будет зависеть скорость передачи данных. Большинство внешних накопителей используют порты USB (2.0, 3.0. 3.1, 3.2 или Type-C), но есть также устройства, оснащенные интерфейсом Thunderbolt, SATA или RJ-45.

Скорость интерфейса. То есть конкретная информация о том, какую пропускную способность поддерживает диск. В рейтинге внешних накопителей мы находим модели со скоростью 650 МБ/с, 5 Гбит/с, 10 Гбит/с, 20 Гбит/с и даже 40 Гбит / с.

Внешние накопители Toshiba – это один из самых узнаваемых и уважаемых брендов, которые имеют в своем ассортименте внешние накопители. Устройства этого производителя пользуются большим спросом, с удовольствием покупаются и очень хорошо оцениваются пользователями. Внешние накопители этой марки часто попадают в списки бестселлеров.

Внешний SSD или HDD?

Как мы уже упоминали, в обзоре представлены как модели HDD, так и SSD. Твердотельные накопители превосходят свои дисковые аналоги, прежде всего, с точки зрения скорости работы и безопасности хранения данных. Что касается жестких дисков, они ценятся в основном за привлекательные цены при сохранении большой емкости. Выбирайте внешние жесткие диски, если вы хотите большой емкости по относительно небольшой цене и в то же время не важна для вас большая скорость работы. Внешний жесткий диск отлично подходит для хранения большого количества данных.

Выбирайте внешние твердотельные накопители, если вы ищете устройство, которое гарантирует очень быструю передачу данных.