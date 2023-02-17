Командующим войсками Центрального военного округа назначили Андрея Мордвичева

Командующим войсками Центрального военного округа стал бывший командующий 8-й армией Южного округа генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, пишет «РИА Новсости».

Уточняется, что Мордвичев назначен на должность 16 февраля. Ранее округом командовал генерал-полковник Александр Лапин, который в прошлом месяце стал начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ.

Андрею Мордвичеву 47 лет, ранее он был начальником Южно-Сахалинского гарнизона, в 2017 году он принимал Парад Победы в Южно-Сахалинске в должности командира 68-го армейского корпуса, отмечает агентство. В 2018-м Мордвичев служил первым заместителем командующего и начальника штаба 41-й общевойсковой армии ЦВО, командовал Парадом Победы в Новосибирске; в В 2021 году руководил Парадом в Волгограде в должности первого замкома 8-й общевойсковой армией ЮВО, в ноябре 2021 стал ее командующим; весной 2022 года руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь.