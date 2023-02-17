МИД РФ назвал США и НАТО стороной украинского конфликта и обвинил их в трусости

На 9-м заседании контактной группы «по оборонному содействию Украине» в формате Рамштайн, которое состоялось 14 февраля, «звучали пафосные заявления о неизбежной победе Киева», а главным посылом стал «фактический приказ Зеленскому перейти в контрнаступление весной».

Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. При этом, как подчеркнула она, «это не весеннее контрнаступление, а весенние обострение у НАТО и киевского режима». Кроме того, Захарова считает, что североатлантический альянс продолжает разжигать украинский конфликт, раздувая огонь по всей Европе.

«Натовская встреча в очередной раз показала, что ведомый Вашингтоном альянс продолжает целенаправленно усугублять обстановку в Европе, бросая новые силы и ресурсы на конфронтацию с нашей страной, с созданием рычагов нестабильности по её периметру, все это может плохо закончиться», – отметила она.

Между тем, США и НАТО с невинным видом пытаются доказать мировому сообществу, что они не являются стороной конфликта, заявила дипломат.

«Но их вовлеченность максимальная, провокационная деятельность на протяжении многих лет. Сейчас – прямое руководство киевским режимом, связка по полной – и коррупция, и деньги, и оружие», – убеждена официальный представитель МИД РФ.

Однако, как подчеркнула она, НАТО всё равно не считает себя стороной конфликта. По её словам, конечно, «вверх цинизма и трусости сознаться в собственной причастности к преступлениям, которые совершаются руками украинской военщины».

Помимо этого, Захарова прокомментировала слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о якобы законном праве ВСУ наносить удары по Крыму.

Представитель МИД РФ считает, что тем самым Вашингтон подстрекает киевский режим к дальнейшей эскалации. И это также является подтверждением вовлеченности США в конфликт на Украине.

«Они поставляют оружие в огромных количествах, предоставляют разведданные, просто участвуют напрямую в планировании боевых операций, обучают украинские вооруженные формирования».

Теперь же, как отметила Захарова, американские поджигатели войны пошли ещё дальше: они подстрекают киевский режим к дальнейшей эскалации, просто переносу войны на территорию нашей страны.

«Вот так, прямыми ударами. Это то, о чём мы предупреждали раньше, и то, из-за чего мы были вынуждены начать специальную военную операцию. Теперь они, официальные представители США, говорят об этом открыто», – резюмировала дипломат, добавив, что «Крым надёжно защищён».

Как ранее писал «Эксперт», заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что американские власти не признают Крым территорией РФ и поддерживают нанесение Украиной ударов по российским военным объектам на полуострове.

По словам замгоссекретаря, «без демилитаризации Крыма Украина не будет в безопасности», демилитаризация должна стать частью «устойчивого сдерживания». Нуланд добавила, что даже после урегулирования конфликта на Украине Запад продолжит вооружать Киев, так как нет уверенности в том, что Москва его не возобновит.