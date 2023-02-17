Миллер объявил о подготовке к началу реализации проекта газопровода через Монголию и КНР

«Газпром» готовится к началу реализации проектов «Сила Сибири — 2» и «Союз Восток» — газопроводов, которые пройдут через территорию Монголии в Китай. Об этом сообщил глава холдинга Алексей Миллер на мероприятии по случаю 30-летнего юбилея «Газпрома», пишет ТАСС.

«В настоящее время мы готовимся к началу реализации таких проектов, как "Сила Сибири — 2", к началу строительства газопровода "Союз Восток" через территорию Монголии, дальневосточного газопровода, и, конечно, перемычки, которая соединит газотранспортную систему, которая у нас создана в европейской части страны с теми газотранспортными мощностями, которые созданы в рамках Восточной газовой программы», — рассказал Миллер.

Он отметил, что компания накопила серьезный опыт в Арктике, у нее имеются собственные компетенции, опыт и знания; также «Газпром» создал новый центр газодобычи — Ямальский. «Идет обустройство новых крупных месторождений добычи углеводородов. И мы можем ответственно сказать, что Россия здесь, в Арктике, впереди планеты всей», — подчеркнул глава компании.

Газопровод «Сила Сибири — 2» позволит поставлять в КНР примерно 50 млрд куб. м газа в год, общая протяженность магистрали по Монголии составит около 963 км. Строительство газопровода стартует, предположительно, в следующем году; ввести его в эксплуатацию могут в 2027-2028 годах.

В январе прошлого года «Газпром» сообщил о подписании с Монголией протокола результатов технико-экономического обоснования проекта газопровода «Союз Восток», который будет продолжением «Силы Сибири — 2».

В июле премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в интервью газете Financial Times заявил, что его страна ожидает строительство газопровода «Сила Сибири — 2» через свою территорию в Китай в 2024 году, при этом он подтвердил, что российский проект уже прошел технико-экономическое обоснование. В ноябре вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что проектные работы по газопроводу «Союз Восток» будут завершены в 2023 году.

Оценить возможность прокладки трубопровода для поставок газа из России в Китай через территорию Монголии правительство этой страны и «Газпром» договорились в декабре 2019 года, подписав меморандум о взаимопонимании. В августе 2020-го глава российского холдинга Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Янгугийн Содбаатар подписали меморандум о намерении учредить в республике структуру для разработки технико-экономического обоснования проекта строительства и эксплуатации магистрального газопровода мощностью до 50 млрд куб. м газа в год. Проект «Сила Сибири — 2» был упомянут вновь в январе 2021 года, года глава «Газпрома» сообщил о начале проектно-изыскательных работ по нему.