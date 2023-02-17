Минфин РФ планирует собрать с бизнеса 300 млрд руб. из прибыли за 2021-22 года

Дополнительный сбор с крупного бизнеса из прибыли за финансово успешные 2021-2022 годы будет реализован через налоговый инструментарий, а не в форме «добровольного взноса», которая не устраивает компании.

При этом в Минфине РФ подсчитали, что размер сбора составит около 300 млрд руб. Как пояснил в интервью телеканалу «Россия 24» глава ведомства Антон Силуанов, будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство.

«Скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса, с прироста финансового результата за последние годы, – рассказал он. – Пока рассматриваются 2022 и 2021 годы по сравнению с 2019 и 2020 гг. Тот прирост, который был получен, в основном это – конъюнктурные доходы, частью прироста бизнес готов поделиться с государством».

По словам Силуанова, «детали сейчас согласуются с нашими предпринимателями». Осталось решить вопрос – в какой форме будет осуществляться эта поддержка

«Мы сейчас как раз с бизнесом активно обсуждаем. И я уверен, что в ближайшее время мы найдём тот оптимальный для бизнеса инструмент, которым он будет участвовать в финансировании, по сути дела, государственных программ.

Также он отметил, что сейчас готовится предложение по поправкам в законодательство, так как без соответствующих законодательных норм такие вопросы не решаются.\

«Мы рассчитываем, что размер сбора составит порядка 300 млрд руб.», – сказал Силуанов.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами пояснил, что предлагаемый взнос бизнеса с прибыли является добровольным, но при этом напомнил про дорогу с двусторонним движением. По словам представителя Кремля, пока идёт обсуждение.

«Вы знаете, что, собственно, это такая практика достаточно распространенная в мире, и в самых разных странах в разные периоды такая практика применялась, – цитирует пресс-секретаря российского лидера агентство «Интерфакс». – На уровне правительства продолжаются контакты с представителями бизнеса».

Кроме того, Песков отметил, что сейчас обсуждаются все нюансы. Отвечая на уточняющий вопрос одного из журналистов, как в Кремле отнесутся к бизнесу, который не захочет осуществлять добровольно взнос, представитель Кремля сказал: «Там ключевое слово - добровольный, но, разумеется, взаимодействие руководства страны и бизнеса, правительства и бизнеса - это дорога с двусторонним движением».

И поэтому, считает он, необходимо, чтобы и та, и другая сторона, чётко себя отдавала отчёт в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, и тех потребностях, которые сейчас существуют у страны.

Напомним, 8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что российские власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в 2022 году. По его словам, речь идёт не о повышении налогов, а о платеже в формате «windfall tax».