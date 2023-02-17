Минобороны сообщило оперативную информацию о ходе спецоперации на Украине

Минобороны РФ сообщило оперативную информацию о ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно данным, которые озвучил на брифинге 17 февраля официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, 16 февраля ВС РФ нанесли сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям, обеспечивавшим ВСУ топливом и боеприпасами. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. В результате этого удара нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, порохов и твердого ракетного топлива.

За последние сутки на Донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии «Южной» группировки ВС РФ уничтожено до 200 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20. В районе Авдеевки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» ВС РФ нанесены удары по украинским подразделениям в районе Угледара (ДНР), а также Ольговского и Магдалиновки (Запорожская область). Потери противника здесь составили более 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, две гаубицы Д-20, установка РСЗО «Ураган», боевая машина пехоты, а также артиллерийская система М777 производства США. В районе Угледара уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады украинской армии.

На Купянском направлении активными действиями подразделений, огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации «Западной» группировки ВС РФ нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Гряниковка, Лиман первый, Берестовое (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 6 автомобилей и 2 боевые бронированные машины.

На Красно-Лиманском направлении в результате огневого поражения противника группировкой войск «Центр» ВС РФ в районах населённых пунктов Терны (ДНР), Стельмаховка, Невское и Червоная Диброва (ЛНР) уничтожено около 90 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, две самоходные гаубицы «Акация», боевая машина пехоты и установка РСЗО «Град».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей, 2 самоходные гаубицы «Акация», а также одна установка РСЗО HIMARS. В районе города Херсон и населённого пункта Высшетарасовка (Днепропетровская область) поражены 2 склада с боеприпасами 124-й и 129-й бригад территориальной обороны.

Российские средства ПВО в районе населённого пункта Никольское (Херсонская область) сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, ПВО РФ уничтожили 9 БПЛА противника в ЛНР и ДНР, а также перехватили 3 снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракета HARM.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 16 февраля Конашенков сообщило о об успехах российской армии в зоне проведения специальной военной операции.