Миноритарии «Юнипро» молятся за скорейший уход Uniper

В последнее время повышенное внимание инвесторов и профильных СМИ приковано к энергетической компании «Юнипро». Основная интрига кроется в ожидании выхода из капитала «Юнипро» ее основного акционера — Uniper, владеющего 83,73% капитала российской компании.

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