В последнее время повышенное внимание инвесторов и профильных СМИ приковано к энергетической компании «Юнипро». Основная интрига кроется в ожидании выхода из капитала «Юнипро» ее основного акционера — Uniper, владеющего 83,73% капитала российской компании.
Миноритарии «Юнипро» молятся за скорейший уход Uniper
Акции энергетической компании «Юнипро» возглавили список лидеров роста на сильной отчетности. Инвесторы ждут огромных дивидендов после выхода из капитала компании ее крупнейшего акционера — германской Uniper
t.me/unipronrg
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