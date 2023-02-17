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Миноритарии «Юнипро» молятся за скорейший уход Uniper

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
17 февраля 2023, 21:07

Акции энергетической компании «Юнипро» возглавили список лидеров роста на сильной отчетности. Инвесторы ждут огромных дивидендов после выхода из капитала компании ее крупнейшего акционера — германской Uniper

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