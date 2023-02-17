Московская компания поставила материалы для усиления конструкции здания в Казани - Овчинский

Московский Нанотехнологический центр композитов (НЦК) обеспечил Институт пространственного планирования Татарстана материалами для реконструкции здания в центре Казани. Системы внешнего армирования (СВА) помогли провести ремонт без тяжелой техники и сварки. Усиление композитами позволило избежать высокой нагрузки на конструкции. Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Свыше 130 промышленных предприятий города предлагают широкий ассортимент современных разработок для строительной отрасли. Они производят в том числе инновационные материалы, которые позволяют сократить использование тяжелой техники, сроки строительства, освободить людей от работы на опасных участках, а также сэкономить финансовые и другие ресурсы. Так, в 2022 году столичный производитель поставил заказчикам по всей стране более восьми километров высокопрочных ламелей – специальных пластин, применяемых при усилении железобетонных конструкций», – сообщил Овчинский.

Нанотехнологический центр композитов в 2017 году получил статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», благодаря чему предприятию доступен ряд льгот. Например, НЦК на 10 лет освобожден от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль составляет всего 2%. Также действуют льготы по аренде земли.

«Система внешнего армирования позволяет значительно повысить несущую способность и надежность строящихся зданий и сооружений с увеличением межремонтных сроков, а при ремонте – устранить последствия разрушения строительных конструкций в результате длительного воздействия природных факторов и агрессивных сред или механического воздействия, ошибки проектирования и последствия применения некачественных строительных материалов», – уточнил руководитель департамента продаж НЦК Евгений Рафаилов.