«Надо создавать "плавающий тыл"»

Россия проводит трехсторонние военно-морские учения с участием сил Китая и ЮАР.

Как сообщают информагентства, со ссылкой на министерство обороны южно-африканской стороны, акватория Индийского океана приняла боевые корабли, а также вспомогательные суда трех стран, которые проведут совместные учения вблизи провинции Квазулу-Натал. С 17 по 27 февраля экипажи кораблей и подразделения морской пехоты названных участников БРИКС будут отрабатывать оперативное взаимодействие морских боевых систем, повышать боевой опыт в деле противодействия пиратству и террористическим атакам, налаживать сотрудничество в профильных сферах.

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«Трехсторонние учения принесут пользу всем участвующим странам за счет совмещения их оперативных военно-морских систем, совершенствования совместных систем управления», — приводит ТАСС заявление министра обороны ЮАР Танди Модисе.

Учения под названием Exercise MOSI 2 — вторые по счету у берегов ЮАР с 2019 года, но первые — после начала российской специальной военной операции. Сообщается, что Россию у африканского побережья будет представлять отряд Северного флота: новейший фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Кама». Отдельно указывается, что «Адмирал Горшков» осуществил свой первый дальний поход (через два океана, Атлантический и Индийский) и имеет на своем борту крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые ракеты «Циркон». Запуск последних станет частью нынешних совместных военно-морских учений.

ВМС Народно-Освободительной армии Китая представлены фрегатом, эсминцем и судном обеспечения, флот ЮАР — одним фрегатом и двумя вспомогательными судами. В отличие от упоминавшихся учений 2019

года, общее количество кораблей, в них участвующих, выросло на треть, причем путем увеличения доли участия партнеров России. Со стороны Южно-Африканской Республики, по сообщению ее национальных сил обороны, будет также задействовано более 350 военнослужащих различных родов войск и подразделений, которые обменяются оперативными навыками и знаниями с коллегами из России и КНР. Подразделения морской пехоты стран-участниц учений отточат взаимодействие в районе портовых городов Дурбан и Ричардс-Бей.

«Наращивание сил — вопрос следующий»

Начавшиеся совместные учения стран БРИКС прокомментировал вице-адмирал, бывший командир Средиземноморской эскадры кораблей и начальник штаба Черноморского флота Петр Григорьевич Святашев. По его словам, главное в произошедшем — начало активного взаимодействия в военно-морской сфере в свете нынешних событий.

«Главное — начать, — сказал Павел Святашев "Эксперту". — Сейчас рождается противодействие гегемонии кораблей НАТО, и нашего главного врага, скажу прямо — Соединенных Штатов. Они чувствуют себя лидерами в мировом океане. Эти учения — очень нужное дело, мы должны создать реальный противовес США, поставить их на место».

Вице-адмирал высказался по поводу кадрового состава участников учений. По его мнению, сейчас стоит задача отработать взаимодействие, после чего речь может идти о наращивании сил, и о привлечении к тренировкам дополнительных родов и видов войск. «После отработки основного и резервного взаимодействия можно будет, в зависимости от формата учений, привлечь туда и авиацию, и подводные лодки, и так далее. Сейчас мы должны заинтересовать наших партнеров, в частности — южно-африканскую сторону, помочь им в оснащении вооружением, в вопросах отработки морской тактики. Мы должны их научить не в академии, а прямо у них в доме. А наращивание сил — вопрос следующий», — высказался экс-командующий флотом.

Святашев также высказался о перспективах применения совместных военно-морских сил участников блока БРИКС в условиях реальных боевых действий, в случае возникновения такой необходимости. Как считает эксперт, в настоящее время нужно прежде всего преследовать интересы участников тех стран, которые принимают участие в совместных учениях, а также неуклонно заинтересовывать все остальные дружественные страны возможностью противодействия влиянию США и НАТО.

«Сейчас надо отрабатывать варианты защиты на море: противолодочная защита, противокорабельная защита, противоавиационная защита. А дальше — создавать, в зависимости от ситуации, "плавающий тыл". И дружественные страны, которые лично не могут участвовать, но которые будут заинтересованы в том, чтобы "американского жандарма" поставить на место, они могут предоставлять свои территории для базирования судов и для пополнения запасов. Это уже будет согласовываться на межгосударственном уровне», — сказал в заключение вице-адмирал.