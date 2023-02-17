Происхождение трех неопознанных летающих объектов, сбитых всего через неделю после ликвидации зонда из КНР над побережьем Южной Каролины 4 февраля, все еще остается загадкой. Первый из этих трех неопознанных объектов был замечен 10 февраля, а затем сбит на высоте 40 тыс футов (12,2 тыс км) над северным побережьем Аляски. Второй был уничтожен уже 11 февраля над канадской провинцией Юкон, а третий 12 февраля — на высоте 20 тыс футов (6,1 тыс км) над озером Гурон в воздушном пространстве США.
США придумали, как отвлечь внимание от подрыва «Северных потоков»
Число обнаружений неопознанных летающих объектов в небе над США сильно возросло, при этом, в отличие от ставшего широко известным китайского воздушного шара, большая часть из них действительно остается неопознанной, оставляя простор для трактовок. Одна из них: амерканские власти отвлекают внимание от публикации журналиста Семура Херша, обвинившего их в подрыве осенью минувшего года трех ниток газопроводов «Северный поток».
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