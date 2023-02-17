США придумали, как отвлечь внимание от подрыва «Северных потоков»

Георгий Смирнов

17 февраля 2023, 10:47

Число обнаружений неопознанных летающих объектов в небе над США сильно возросло, при этом, в отличие от ставшего широко известным китайского воздушного шара, большая часть из них действительно остается неопознанной, оставляя простор для трактовок. Одна из них: амерканские власти отвлекают внимание от публикации журналиста Семура Херша, обвинившего их в подрыве осенью минувшего года трех ниток газопроводов «Северный поток».

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Вид на въезд в "Зону 51" (Area 51) — секретный объект ВВС США в штате Невада, считающаяся в том числе местом изучения НЛО