«Отдадим все, что есть в запасе»: командир «Ахмата» Алаудинов передаст боеприпасы ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен Евгений Пригожин навестил в госпитале отравленного командира «Ахмата» Апти Алаудинова. Тот пообещал руководителю ЧВК «Вагнер» передать его бойцам все имеющееся вооружение.

«Посмотрели ролик с парнями, которые просят боеприпасы и уже договорились, что Ахмат 100 с лишним мин 120 мм отдадут. То, что у них есть в запасе. Не только мины. Отделим все, что есть в запасе, потому что мы знаем, что ЧВК «Вагнер» — это настоящие мужчины», — сказал он.

При этом Алудинов подчеркнул, что вышеупомянутое количество боеприпасов не является решением проблемы, однако это станет «подарком в тот фейерверк», который устроят бойцы ЧВК «Вагнер» на том участке фронта, где сейчас находятся «музыканты».

«Мужики, потом еще попытаемся помочь всем, чем сможем», — резюмировал Алаудинов.

На вопрос Пригожина про отравление генерал ответил, что в причине этого предстоит разобраться компетентным органам.