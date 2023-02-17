«Перечень расширяется»: в ЦБ оценили число участников российского аналога SWIFT

К российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — на начало 2023 года подключились 469 участников из 14 стран. Причем, половина из них присоединились в прошлом году, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

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«Порядка 115 — нерезиденты, 469 всего: и резиденты, и нерезиденты. Это и кредитные организации, и юридические лица. К СПФС сейчас подключены участники из 14 стран. За прошлый год у нас подключилось столько же стран, сколько за все время работы системы за предыдущее время. Мы работаем с нашими дружественными странами, они подключаются в разных форматах: и индивидуально, и через сервис-бюро. Перечень расширяется», — цитирует «Интерфакс» Бакину.

СФПС была создана в 2014 году в качестве альтернативы SWIFT в условиях санкционных рисков. По данным ЦБ на конец первого полугодия 2022 года к СПФС были подключены 70 зарубежных организаций из 12 стран мира.

