Перевалка импортного груза через Махачкалинский морской торговый порт удвоилась в 2022 году

Махачкалинский морской торговый порт в прошлом году нарастил объем перевалки импортного груза более чем в два раза по сравнению с 2021 годом.
Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Джанбулат Салавов, передает «Интерфакс».
По словам чиновника, в общей сложности за минувший год через порт прошло примерно 517 тыс. т генеральных грузов. «По сравнению с аналогичными показателями 2021 года их перевалка выросла на 58%», — пояснил Салавов.
Он отметил, что в 2022 году, в частности, порт «переработал» более 147 тыс. т иранского цемента. Отгрузка зерна через Махачкалинский порт в Иран увеличилась на 20% и достигла почти 220 тыс. т.
Махачкалинский морской торговый порт — единственный незамерзающий глубоководный порт России на Каспии. Он принимает суда длиной до 150 м и с осадкой до 4,5 м. Порт является важным стратегическим звеном транспортной системы Юга РФ с государствами Средней Азии, Ираном, Закавказьем и другими регионами. «Транспортировка через Махачкалинский порт каспийской нефти и перевозка грузов, формирующихся в Казахстане, Туркмении, Иране и других странах Каспийского региона, экономически выгодна и уменьшает сроки доставки грузов по коридору "Север — Юг"», — отмечается на сайте порта.
Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань, причалы для генеральных, навалочных грузов, железнодорожный и автопаромный терминалы, а также зерновой терминал. В непосредственной близости к порту находится самая крупная на Северном Кавказе нефтебаза емкостью 540 тыс. куб. м, которая соединена с магистральным нефтетрубопроводом Баку — Новороссийск пропускной способностью 5 млн т нефти в год.
Навигация в Махачкалинском порту осуществляется круглогодично.
И. о. гендиректора АО «Махачкалинский морской торговый порт» в июне 2022 года был назначен Рустам Керимов, ранее руководивший ООО «Порт-Петровск».