Перевалка импортного груза через Махачкалинский морской торговый порт удвоилась в 2022 году

Махачкалинский морской торговый порт в прошлом году нарастил объем перевалки импортного груза более чем в два раза по сравнению с 2021 годом.

Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Джанбулат Салавов, передает «Интерфакс».