«Подпишет то, что ему скажут»: Медведев об отказе Зеленского от переговоров

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, вновь отказавшегося вести мирные переговоры.

«Верховный украинский клоун снова брякнул, что он не будет вести переговоры с президентом России», – написал политик в своём Telegram-канале.

По его словам, это уже не ново, но, как подчеркнул Медведев, есть нюанс, о котором глава «незалежной» умолчал, хотя отлично его понимает.

«Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут», – пояснил зампред Совбеза.

При этом он считает, что цена подписанной Зеленским бумаги будет невысока, если вспомнить Минские соглашения, подписанные предыдущим ковёрным.

«Всякий новый паяц в Киеве обычно аннулирует наследство предшественника и начинает свою цирковую программу заново. Прямо по известному произведению Пелевина «Empire «V» повесть о настоящем сверхчеловеке», где он образно объяснил, кем работают такие клоуны и у кого», – резюмировал Медведев.

Как ранее писал «Эксперт», Медведев прокомментировал поездку Зеленского в Европу, назвав президента Украины «бородатой фотомоделью в зеленой вонючей футболке, которая проехалась цирком шапито» по Старому Свету.