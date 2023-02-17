Путин обсудил с главой «Газпрома» экспорт российского газа на новые рынки

Президент России Владимир Путин рассказал, что накануне обсуждал с главой «Газпрома» Алексеем Миллером ситуацию с зарубежными поставками газа, в том числе переориентацию на другие рынки.

«В целом в области международного сотрудничества, экспортных контрактов перед "Газпромом" сейчас стоят масштабные, сложные задачи. Они связаны с перестройкой логистических маршрутов, закреплением на новых рынках. Вот мы вчера только с Алексеем Борисовичем, наверное, часа два обсуждали все эти планы с нашими возможными партнерами», — сообщил президент, выступая по видеосвязи на мероприятии по случаю 30-летия газового гиганта.

Глава государства поздравил компанию с юбилеем и отметил, что ее специалистами гордится вся Россия. Путин назвал запасы газа на месторождениях компании астрономическими и несоизмеримыми с запасами других стран.

«Конкретные задачи, новые проекты "Газпрома" прорабатываются на основе экспертного детального анализа и прогноза изменений тенденций на глобальных рынках, а они говорят о том, что газ был и еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом, спрос на который будет только расти», — подчеркнул российский лидер.

Как ранее заявлял Алексей Миллер, подводя итоги 2022 года, компания даже в условиях «турбулентности» продолжала работать уверенно, и добытого газа хватит, чтобы исполнить все обязательства перед потребителями внутри страны и поставить необходимые объемы на экспорт. Глава комании сообщил, что по итогам прошлого года объем добычи газа «Газпромом» составил 412,6 млрд куб. м, из них 243,1 млрд куб. м предназначено для российских потребителей, а 100,9 млрд куб. м — странам дальнего зарубежья.