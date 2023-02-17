Путин обсудит с Лукашенко вопросы военного сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудит вопросы экономической кооперации, а также безопасность и военное сотрудничество.

«Как мы и договаривались, мы основное время посвятим подготовке к встрече в широком составе с нашими коллегами из правительства... и поговорим, как обычно, по всему спектру наших отношений, это касается вопросов безопасности, военного сотрудничества, – цитирует российского лидера РИА Новости. – Но основа всего – это экономика».

По словам главы РФ, рост товарооборота между двумя государствами достиг рекордного уровня с 2022 года, составив свыше 43 млрд в долларовом эквиваленте.

«И что самое главное, что меня очень радует, мы расширяем возможности в области, прежде всего, промышленной кооперации», – подчеркнул Путин.

При этом президент РФ отметил, что благодаря усилиям своего белорусского коллеги в этой области было многое сохранено из наследия Советского Союза, а затем «получило позитивное развитие».

И, как подчеркнул Путин, результатами этого развития мы можем сегодня воспользоваться, и больше того, объединяя усилия, создать некую синергию.

С одной стороны, это возможности Белоруссии в сфере промышленности, а с другой – потребности рынка РФ и дополнительные усилия со стороны российских предприятий, инженеров и научной школы.

«Все это складывается очень эффективно по некоторым отраслям, и мы надеемся на то, что даст хороший результат как для Белоруссии, так и для России», – сказал Путин, добавив, что базу для дальнейшего развития в экономической сфере создаёт также работа по укреплению Союзного государства.