Путин освободил «Газпром» от повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий холдинг «Газпром» и его дочерние структуры от повышенного налога на прибыль в 34% для экспортеров сжиженного природного газа в 2023-2025 годах.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации, норма вступает в силу с сегодняшнего дня.

Теперь повышенный налог на прибыль предписано уплачивать только пользователям участков недр федерального значения, лицензия на которые на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода по производству СПГ или направление для сжижения на такой завод газа, добытого на подобных или иных федеральных участках недр, лицензии на которые выданы после 1 января 2013 года. Таким образом, «Газпром» и его «дочки» выводятся из-под 34-процентной ставки.

Также новый закон продлевает сроки завершения модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, необходимой для получения обратного акциза на нефтяное сырье.

Закон, увеличивающий в 2023-2025 годах ставку налога на прибыль для экспортеров СПГ с 20% до 34%, приняли в ноябре прошлого года. Половина суммы налога будет зачисляться в федеральный бюджет, другая половина пойдет в региональные бюджеты.